Tragedia: murió el motociclista accidentado en Independencia y Castelli

A raíz del violento siniestro vial ocurrido en la mañana de este lunes cerca de las 6 en Independencia y Castelli, uno de los conductores involucrados falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, en el siniestro estuvieron involucrados una camioneta Peugeot Partner y una motocicleta Honda XR 150 que circulaban sobre la avenida en sentido norte, cuando se encontraron con un Fiat Cronos que los chocó de frente.

Efectivos de Policía Científica trabajan para determinar cómo fue el siniestro fatal, ya que existen dos versiones: testigos señalaron a 0223 que el Cronos avanzaba por Castelli y, al doblar hacia el sur por Independencia, impactó contra ambos vehículos. Sin embargo, otros indican que el coche involucrado se trasladaba por la avenida hacia Juan B Justo cuando perdió el control del mismo.

"El ruido fue terrible, se escuchó un golpe seco muy fuerte y cuando nos dimos vuelta, vimos al chico de la moto debajo del auto", contó un vecino a este medio.

Rápidamente, personal de Prefectura que se encontraba en la zona asistió al hombre herido, que finalmente fue trasladado al Higa donde no lograron reanimarlo.

Llamativamente, no es la primera vez que ocurre un siniestro fatal en la zona, sino que hace menos de un año (mayo de 2025) otro motociclista perdió la vida a raíz de un choque.

En dicho siniestro, el motociclista intentó esquivar una camioneta que iba en el mismo sentido al cruzar Alvarado con semáforo en verde, no logró evitar el golpe pese al volantazo y el choque lo hizo caer hacia la mano contraria. Una combi que pasaba justo hacia el sur lo embistió y aunque Cristian fue rescatado por los bomberos porque había quedado atrapado debajo de ese vehículo y trasladado en grave estado al Higa, no logró superar las heridas por el terrible golpe.

"El accidente fue provocado por una negligencia de un tercero, que no sabemos quién es porque se da la fuga. Es una camioneta EcoSport, color gris-plata, modelo nuevo", dijo Aitor, su ahijado y compañero de trabajo.