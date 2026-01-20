Denuncian que en 2025 subió más de un 40% la mortalidad por accidentes de tránsito: "No hay consciencia a la hora de manejar"

Lejos de mejorar los indicadores, Mar del Plata sufrió un importante retroceso en materia de seguridad vial durante el 2025. Según datos de la ONG Familiares de Víctimas del Delito y del Tránsito, el año pasado se registraron 70 accidentes fatales, lo que representa un crecimiento de más del 40%.

Héctor Blasi, titular de la entidad, señaló en declaraciones a Extra (FM 102.1), la radio y canal de streaming de 0223, que a lo largo del 2025 un total de 70 personas perdieron la vida a causa de la siniestros viales. "En el 2024 habíamos tenido 43. Preocupa mucho porque es más de un 40%", afirmó.

Casi dos mil personas por año son hospitalizadas por accidentes de tránsito. Foto: 0223.

El activista por la seguridad vial señaló también, entre otros datos, durante el último año se contabilizó un total de 1834 personas heridas de distinta gravedad que debieron ser hospitalizadas. "Esto te da la idea de lo que es Mar del Plata. Son números muy crudos", razonó.

"En enero de 2026 está un poco más calmo, pero igual vemos que no hay consciencia a la hora de manejar. Las cifras en los últimos dos años siguen subiendo", lamentó.

Blasi denunció que la Ansv abandonó los controles en las rutas. Foto: archivo 0223.

En este sentido, Blasi culpó el abandono de algunas políticas públicas. "Las políticas del Municipio son muy pobres. Hay un cuerpo de tránsito que está totalmente destruido, lo podemos decir con certeza en Mar del Plata. Hubo un poco de abandono con la campaña política. No hay controles sobre la VTV. Tampoco de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) en las rutas. Hay mucho por hacer y no se hace. No hay un verdadero mensaje para bajar la siniestralidad", remarcó al finalizar.