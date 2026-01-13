El conductor borracho que chocó en la avenida Colón no tenía licencia ni seguro

El conductor del Ford Fiesta Max que chocó a un rodado en la avenida Colón y Armenia y provocó graves heridas al acompañante del otro rodado seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán luego de que la Justicia de Garantías convirtiera su aprehensión en detención.

El joven de 20 años, que se había negado a declarar ante el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia, no tenía carnet de conductor ni seguro, además de manejar con 0,25 g/l de alcohol.

Su defensa, a cargo del abogado penalista Simón Serrano, solicitó su excarcelación mientras avanza la causa porque no registra antecedentes penales, tiene arraigo y ocupación en la ciudad. A la espera de los informes correspondientes, la Justicia debería definir su situación está semana.

El siniestro ocurrió cuando el conductor del Ford Fiesta Max negro transitaba por Armenia y colisionó con un Peugeot 307 azul, que circulaba por Colón.

Tal como se vio en las imágenes a las que tuvo acceso este medio, tras el impacto , el acompañante del rodado que cruzaba la avenida salió despedido y sufrió un traumatismo encefalocraneal por el que permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).