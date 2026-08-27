Diputados aprobó la creación de una segunda sala en la Cámara Federal de Mar del Plata

La nueva Sala II contará con tres secretarías y nuevos cargos de jueces, funcionarios y personal, con el objetivo de agilizar el trámite de las causas que llegan al fuero federal.

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley este miércoles el proyecto que crea una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, para descomprimir la actividad del tribunal que concentra las apelaciones de ocho juzgados federales y que en 2025 recibió alrededor de 8.900 expedientes.

La nueva estructura funcionará como Sala II y estará integrada por tres secretarías de cámara, además de incorporar nuevos cargos de jueces de cámara, secretarios, funcionarios y personal administrativo y de servicio. La distribución de las causas que ingresen al fuero quedará sujeta a las reglamentaciones vigentes y a las decisiones que adopte el tribunal en pleno.

El proyecto fue aprobado por Diputados durante la madrugada.

El proyecto había sido aprobado previamente por unanimidad en el Senado y finalmente recibió 210 votos afirmativos en la Cámara de Diputados, con lo que quedó convertido en ley.

Durante el debate, la diputada radical Karina Banfi destacó que la necesidad de ampliar la Cámara Federal de Mar del Plata no es nueva y recordó que hubo proyectos similares en 1992, 1994, 2000 y 2005, aunque ninguno logró avanzar hasta convertirse en ley.

La legisladora puso el foco en la particular situación de Mar del Plata frente a otras cámaras federales del interior del país. De las cuatro cámaras federales que funcionan en la provincia de Buenos Aires —La Plata, Mar del Plata, San Martín y Bahía Blanca—, la de esta ciudad es la única que hasta ahora cuenta con una sola sala, pese a tener jurisdicción sobre aproximadamente el 40% del territorio bonaerense.

El proyecto fue impulsado por el senador marplatense Maximiliano Abad, quien tras la sanción sostuvo que la creación de la nueva sala permitirá dar respuestas más rápidas en una jurisdicción en la que tienen un peso significativo los expedientes previsionales y vinculados con el derecho a la salud.

“Se trata de jubilados que esperan un reajuste y de pacientes que reclaman cobertura para tratamientos médicos. Son miles de personas que necesitan respuestas más rápidas y eficaces”, señaló el senador.

La Cámara Federal de Mar del Plata es la única de las cuatro que funcionan en la provincia que todavía tenía una sola sala, pese a abarcar cerca del 40% del territorio bonaerense y recibir unos 8.900 expedientes anuales.

El legislador también remarcó que el crecimiento de la actividad judicial fue particularmente pronunciado: mientras durante los primeros años de funcionamiento de la Cámara ingresaban unos 700 expedientes anuales, en 2025 la cifra llegó a 8.900, un incremento superior al 1.100%.

El propio presidente de la Cámara, Alejandro Tazza, había advertido durante el tratamiento del proyecto en el Senado sobre la situación del tribunal y había definido el escenario como crítico. “Estamos a un paso del colapso”, sostuvo entonces el magistrado, al referirse al incremento sostenido de los expedientes y a la complejidad de las cuestiones que debe resolver el fuero.