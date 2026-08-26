“Perdidos en la Red”: una tarde de teatro, juegos y solidaridad para celebrar el Día de la Niñez

La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales llevará adelante este domingo 30 de agosto la 43ª edición de su tradicional Festival Solidario del Día de la Niñez, una propuesta que reúne a las familias marplatenses alrededor del teatro y del juego.

En esta oportunidad, el espectáculo elegido es “Perdidos en la Red”, una aventura que combina humor, imaginación, juego y tecnología para acercar a chicos y grandes a un mundo en el que la realidad y el universo digital se cruzan.

La obra tendrá dos funciones gratuitas, a las 14 y a las 16.30, en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium de Mar del Plata.





A través de una historia disparatada y personajes que se adentran en el universo digital, “Perdidos en la Red” propone una mirada sobre el lugar que ocupa la tecnología en la vida cotidiana de las infancias. Invita a recuperar el valor del juego, la curiosidad, la imaginación y el encuentro con los demás.

Como cada año, el festival mantiene su carácter solidario. La entrada será libre y gratuita, aunque se solicita a las familias que puedan hacerlo la colaboración con un alimento no perecedero, que será destinado a Apand.

La obra tendrá dos funciones gratuitas, a las 14 y a las 16.30, en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium.

Las entradas podrán retirarse previamente en la sede de la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, ubicada en 25 de Mayo 2847, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 19.