“El banco los frenó”: se derrumban los créditos hipotecarios en Mar del Plata y explican los motivos

Al igual que el resto del país, en el primer semestre del 2026 los créditos hipotecarios en Mar del Plata se desplomaron hasta un 40% en relación al mismo período del año anterior y frenó lo que en un momento fue considerado un “boom” en materia de operaciones de venta logrados a través de los préstamos a largo plazo.

Francisco Valencia, prosecretario del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, consideró que además de la situación macroeconómica, el responsable de la importante merma son las medidas instrumentadas por el Banco Nación.

“Durante el primer semestre del 2025 claramente motorización de los créditos hipotecarios fueron traccionados por el Banco Nación pero se frenó. Claramente el banco empezó a cambiar, digitalizó todo, que en principio parecía muy interesante porque ordenó todo. Pero luego se despersonalizó la atención”, afirmó Valencia, en diálogo con 0223.

Para el martillero, la entidad bancaria “fue limitando via burocracia, un monton de acuerdos” y eso “creó tensión entre propietarios y compradores” y “complicaciones” para cerrar la compra-venta de casas o departamentos. “El momento clave fue antes de las PASO, las Lelics y cómo subieron las tasas que luego no se recuperaron más”, evaluó.

“Para lo que resta del año hay optimismo”

Consultado acerca de cuáles son las expectativas del sector inmobiliario para lo que resta del 2026, Valencia estimó que “históricamente” la segunda mitad del año son más positivas para el sector en Mar del Plata.

“Ahora no vemos bajas sustanciales, que son cerca de un 10% menos en la cantidad de escrituras. Pero se está sintiendo. Para poder vender, hay que hacer más acciones como utilizar más las redes, portales –sitios como ZonaProp, Mercado Libre, por citar algunos- que llevan un costo que antes no existía”, completó Valencia.