Prisión preventiva a los tres hermanos acusados de matar al primo a puñaladas

Tras el pedido del titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, el Juez de Garantías Daniel De Marco dispuso la medida.

Tal como lo había planteado el fiscal Carlos Russo, la Justicia de Garantías convirtió en prisión preventiva la detención de los tres hermanos de 39, 28 y 24 años acusados de matar a puñaladas a su primo Raúl Diego Coliguante tras una discusión en el barrio Fray Luis Beltrán.

Tras el pedido del titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, el Juez de Garantías Daniel De Marco dispuso la medida en carácter de coautores para Jonatan David Coliguante, Elio Maximiliano Coliguante y Rodrigo Alejandro Illanes Atampi, quienes están detenidos desde el día del hecho.

Los dos primeros están representados por una abogada particular mientras que el más joven sigue asesorado por miembros de la defensa oficial. “Ya el primer día de la aprehensión debió postergar la declaración porque se vio la existencia de intereses encontrados entre ellos", recordaron las fuentes consultadas.

Los hechos ocurrieron el lunes 27 de julio cuando la víctima -que registraba varios procesos penales previos- realizaba ruidos con una moto de su propiedad y se originó una discusión con una familiar. Poco después los tres hermanos salieron en su defensa y -con roles a definir- atacaron a Raúl Coliguante que falleció en el lugar.

Tal como se informó en su momento, los dos mayores fueron aprehendidos en la vivienda ubicada en Felipe de Arana al 5200 mientras que el menor fue interceptado por personal de la DDI y de la comisaría séptima en Inmediaciones del lugar.