Prisión preventiva para el enfermero que atacó a una paciente en el geriátrico

En línea con el pedido fiscal y el rechazo que en su momento hizo al pedido de excarcelacion, el Juez de Garantías Daniel De Marco convirtió en prisión preventiva la detención del enfermero que agredió a una paciente en un geriátrico y amenazó a otra empleada del lugar.

La decisión del titular del Juzgado de Garantías N°1 hará que Gastón Nicolás Cichero siga alojado en el complejo penitenciario de Batán imputado de los delitos de lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.

Lo resolvió hace instantes el Juez de Garantías Daniel De Marco.

En su última presentación en Tribunales, cuando se le comunicó un cambio en la imputación en cuanto a la cantidad de víctimas, Cichero pidió disculpas y dijo que estaba bajo los efectos del consumo de estupefacientes.

El 14 de agosto pasado la Cámara de Apelación y Garantías rechazó su excarcelación en los mismos términos que el Juez de Garantías Daniel De Marco y ratificó el riesgo de obstrucción del proceso mediante la sospecha verificada de que Cichero había intentado influir en testigos.

Gastón Nicolás Cichero seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

En tal sentido recordaron los mensajes amenazantes recibidos por la trabajadora del geriátrico que fue la primera en descubrir las consecuencias de los hechos al atender a una de las víctimas en la madrugada del día 28 de julio pasado, observando su boca lastimada con dos paletas colgando de la encía y dando aviso a la dueña para que mire las cámaras de la residencia.