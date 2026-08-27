Prisión preventiva para el enfermero que atacó a una paciente en el geriátrico
Lo resolvió hace instantes el Juez de Garantías Daniel De Marco. Gastón Nicolás Cichero seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En línea con el pedido fiscal y el rechazo que en su momento hizo al pedido de excarcelacion, el Juez de Garantías Daniel De Marco convirtió en prisión preventiva la detención del enfermero que agredió a una paciente en un geriátrico y amenazó a otra empleada del lugar.
La decisión del titular del Juzgado de Garantías N°1 hará que Gastón Nicolás Cichero siga alojado en el complejo penitenciario de Batán imputado de los delitos de lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.
En su última presentación en Tribunales, cuando se le comunicó un cambio en la imputación en cuanto a la cantidad de víctimas, Cichero pidió disculpas y dijo que estaba bajo los efectos del consumo de estupefacientes.
El 14 de agosto pasado la Cámara de Apelación y Garantías rechazó su excarcelación en los mismos términos que el Juez de Garantías Daniel De Marco y ratificó el riesgo de obstrucción del proceso mediante la sospecha verificada de que Cichero había intentado influir en testigos.
En tal sentido recordaron los mensajes amenazantes recibidos por la trabajadora del geriátrico que fue la primera en descubrir las consecuencias de los hechos al atender a una de las víctimas en la madrugada del día 28 de julio pasado, observando su boca lastimada con dos paletas colgando de la encía y dando aviso a la dueña para que mire las cámaras de la residencia.
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