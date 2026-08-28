Llegó la oferta y "Dibu" Martínez jugará en un grande de la Premier League

Es un hecho: "Dibu" Martínez dejó de ser arquero de Aston Villa para transformarse en jugador de Chelsea. De esta manera, el arquero de la Selección Argentina continuará en la Premier League de Inglaterra, pero cambiará de equipo después de que los de Londres desembolsen 9 millones de euros para convencer a los de Birmingham. Firmó el contrato y se espera la oficialización de su nuevo equipo.

Desde hace un tiempo, parecía decantarse de manera cada vez más contundente que el marplatense no continuaría en Aston Villa. En ese contexto, Juventus fue uno de los primeros pesos pesados que se fijaron en el arquero surgido de las divisiones inferiores de Independiente, pero esta posibilidad se terminó descartando.

Luego fue Chelsea quien apareció en escena y fue a fondo por los servicios del experimentado arquero de 33 años de edad, campeón del mundo con La Albiceleste en Qatar 2022 y reciente subcampeón del mundo con el propio combinado encabezado estratégicamente por Lionel Scaloni en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Más allá de los mencionados millones invertidos por Chelsea en su ficha, no es un detalle menor que el también exarquero de Arsenal, entre otros equipos, tendrá un contrato con los Blues por dos temporadas. Es decir, hasta mediados de 2028. Paralelamente, contará con la posibilidad de prolongar ese vínculo por una temporada más, hasta 2029.

Chelsea llevaba un tiempo considerable analizando la chance de contratar a un arquero de renombre, contemplando las dudas generadas con respecto a la figura del español Robert Sánchez. Así fue como el nombre propio del argentino apareció en escena y terminó seduciendo de forma contundente. De hecho, se lo queda por un monto sumamente accesible.