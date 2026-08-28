Denunció que vecino la amenazó y le robaron la casa

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías y el personal redujo al sujeto y secuestró elementos de interés para la causa.

Un hombre de 22 años acusado de amenazar a una vecina, provocar daños en la casa y sustraer algunos elementos del interior fue aprehendido tras la realización de un allanamiento en el barrio Autódromo.

El domingo pasado una joven de 22 años denunció en la comisaría primera que fue amenazada por un vecino por un conflicto de vieja data y que al regresar a su casa constató daños en la puerta de ingreso y el faltante de elementos personales y herramientas de trabajo.

A partir de las tareas investigativas realizadas por el personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría undécima se logró individualizar al presunto autor y reunir elementos que permitieron solicitar una orden de registro domiciliario y detención.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías y el personal redujo al sujeto y secuestró elementos de interés para la causa, entre ellos un celular y una campera.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberá declarar ante el fiscal Fernando Berlingeri.