Video: escapaban de la Policía, chocaron un taxi y siguieron de largo

Un violento choque se registró en una esquina del barrio San Cayetano de Mar del Plata este viernes por la tarde cuando delincuentes que escapaban de la Policía embistieron un taxi y siguieron de largo sin detenerse.

El episodio se registró en las primeras horas de la tarde en Moreno y Grecia cuando el conductor de un taxi cruzaba la calle. En ese momento, delincuentes a bordo de un Toyota Corolla lo impactaron en la parte trasera, provocando que el vehículo con licencia diera un trompo en el lugar.

Como consecuencia del impacto, el taxi se subió a la vereda y afortunadamente no arrolló a ningún vecino de la cuadra mientras que el Toyota Corolla en el que se movilizaban los delincuentes perdió el paragolpes delantero en el lugar y, lejos de detener su marcha, siguió en fuga.

La persecución continuó hasta Venezuela al 60, en el barrio Libertad, donde los sujetos colisionaron contra un pilar de suministro eléctrico.

Uno de los ocupantes descendió del rodado y emprendió la fuga a pie, siendo posteriormente reducido en el interior de un departamento. El aprehendido es un joven de 18 años.

Personal del Comando de Patrullas Norte constató que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por un hecho ocurrido en jurisdicción de la comisaría cuarta. Además, se secuestró un teléfono celular Samsung A03 Core y una campera negra.

En el lugar también fue identificado otro sujeto masculino de 24 años, sobre quien pesaba un pedido de paradero activo. Tras las averiguaciones correspondientes, se estableció que dicha medida se encontraba sin efecto.

En el caso tomó intervención el fiscal de Flagrancia, Facundo de la Canale, en el marco de una causa por el delito de robo agravado.