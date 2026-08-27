Una mujer despistó y volcó en la ruta 11: de milagro, no sufrió lesiones
El accidente ocurrió en la tarde de este jueves a la altura de Punta Medanos.
27 de Agosto de 2026 20:49
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un vehículo que transitaba por la ruta 11 en dirección a Pinamar despistó y volcó en la tarde de este jueves, aunque no se registraron personas heridas.
El siniestro se registró a la altura del kilómetro 364, en la zona de Punta Medanos, donde la conductora de un Peugeot 208 sin acompañantes perdió el control del rodado, salió de la ruta y terminó dado vuelta.
La víctima fue rescatada por Bomberos.
Según informaron a 0223, Bomberos, personal de Seguridad Vial y efectivos policiales trabajaron en el lugar, aunque la víctima oriunda de Nueva Atlantis no sufrió lesiones.
Por su lado, el rodado de color rojo finalizó de lado sobre la banquina y sufrió significativos daños.
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