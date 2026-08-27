Una mujer despistó y volcó en la ruta 11: de milagro, no sufrió lesiones

La mujer de 39 años no sufrió lesiones y el auto quedó destruido.

Un vehículo que transitaba por la ruta 11 en dirección a Pinamar despistó y volcó en la tarde de este jueves, aunque no se registraron personas heridas.

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 364, en la zona de Punta Medanos, donde la conductora de un Peugeot 208 sin acompañantes perdió el control del rodado, salió de la ruta y terminó dado vuelta.

La víctima fue rescatada por Bomberos.

Según informaron a 0223, Bomberos, personal de Seguridad Vial y efectivos policiales trabajaron en el lugar, aunque la víctima oriunda de Nueva Atlantis no sufrió lesiones.

Por su lado, el rodado de color rojo finalizó de lado sobre la banquina y sufrió significativos daños.