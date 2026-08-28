El dólar mayorista marcó su segundo aumento semanal consecutivo y se afianzó por encima de los $1.500

El dólar oficial se mantuvo estable este viernes 28 de agosto, pero encadenó su segundo aumento semanal consecutivo y se afianzó por encima de la barrera de los $1.500.

La cotización mayorista volvió a cerrar en los $1.512 esta jornada, tras llegar a un pico intradiario de $1.514. De esa manera, se mantuvo a más de 24% del techo de la banda, que hoy quedó establecido en $1.876,5.

La cotización oficial volvió a subir

En la semana anterior, el mayorista había subido 0,8%. A tan solo falta de una rueda hábil para que termine agosto, el incremento mensual es del 1,8%.

El minorista, en tanto, operó estable a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

El minorista, en tanto, operó estable a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA).

El dólar CCL opera a $1.606,23 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%. El dólar MEP opera a $1.539,95 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.601,99.