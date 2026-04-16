Definen la condena por la matanza de pingüinos en Chubut y cierra un caso histórico de daño ambiental

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut llevará adelante el próximo 21 de abril la audiencia de Impugnación Extraordinaria por el caso Punta Tombo, una instancia decisiva para que la condena quede firme. En la antesala, la fiscal Florencia Gómez anticipó que la defensa deberá ceñirse a los planteos ya realizados, sin posibilidad de introducir nuevos argumentos.

Desde el Ministerio Público se mostraron confiados en que el máximo tribunal ratificará lo actuado hasta el momento. Gómez sostuvo que es previsible que la defensa “insista en los mismos argumentos que ya fueron analizados y rechazados”, y remarcó la solidez del proceso, que ya fue revisado en dos instancias por seis jueces penales.

Además de analizar la impugnación, el tribunal evaluará el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas sobre las áreas afectadas, en un caso que puso en el centro del debate la tensión entre la actividad privada y la protección del patrimonio natural. En ese sentido, la fiscal destacó el rol histórico de estancias y empresas en la conservación ambiental en la Patagonia, pero advirtió que “cuando se producen daños sobre bienes públicos, el Estado debe actuar con firmeza”.

Gómez rechazó que el proceso judicial implique un ataque al sector productivo y aseguró que se trata de la defensa de un patrimonio colectivo. Según explicó, una eventual confirmación de la condena no solo reforzará la protección ambiental a nivel local, sino que también podría sentar un precedente relevante para toda Latinoamérica.

El fallo permitiría avanzar en la remediación de las zonas de reproducción de pingüinos de Magallanes afectadas y establecer criterios sobre el uso del suelo en áreas sensibles. También se vincula con la reciente ampliación del área protegida Punta Tombo, dentro de la Reserva de Biosfera Patagonia Azul reconocida por la UNESCO.

Para cerrar, la fiscal subrayó la importancia de un monitoreo activo por parte de las autoridades provinciales, con controles periódicos e informes técnicos que aseguren una recuperación real de las áreas dañadas.