Trasladaron con éxito a diez delfines del ex Aquarium desde Punta Mogotes hasta El Cairo

Por el cierre del Aquarium de Mar del Plata a principios de este año y luego de que diferentes animales sean derivados a otros centros, esta vez fue el turno de diez delfines "nariz de botella", que llegaron de manera exitosa a El Cairo, Egipto. Para este traslado, se necesitó de un riguroso y especial operativo, que estuvo a cargo de Servicios Logísticos Asociados (SLA) SRL.

De acuerdo al relato del director de Operaciones de SLA, Ignacio Nieto, "el traslado de los delfines fue anecdótico" porque se trataba de "la primera vez" que llevaban animales acuáticos, que en este caso fueron "diez cajas con agua por la mitad y un delfín en cada una".

Además, le contó a Continental que para cargar a los mamíferos debieron "humectarlos con vaselina y crema" para prevenir cualquier tipo de daño, y detalló que cada caja cuenta con dos caños a lo largo y una lona, como si fuese una camilla, que es donde los apoyan y así, "viajan cómodamente". También les pusieron un estilo de goma espuma en la cabeza y en las aletas.

Organizaciones sociales pidieron informes para saber cómo se encuentran los animales.

En cuanto al estrés que le provoca este procedimiento a los delfines, el referente de la firma indicó que son "30 minutos" de demora hasta ingresarlos en las cajas y que estuvieron acompañados durante todo el viaje a Egipto por quienes eran sus "cuidadores y veterinarios". Pero no solo los acompañaron, sino que también tienen la tarea de entrenarlos por otros tres meses en el destino final de cada animal.

"Los delfines estaban en el Aquarium de Mar del Plata y por un tema de alquiler, ya que no les renovaron el contrato y tuvieron que buscar un nuevo destino para los delfines y los otros animales", aclaró acerca del conflicto que le puso fin al recordado acuario.

En principio, entre la 1 y las 6:30 cargaron los delfines en las cajas de 3 metros para salir rumbo a Ezeiza en un semi remolque, y en el viaje debieron frenar cada 20 minutos para comprobar que se encontraban en buen estado. Una vez en el aeropuerto, descargaron a los animales para ser cargados en el avión, donde viajaronn sujetados a un carrito.

Por último, el encargado de Operaciones de la empresa confió que "ya se encuentran en Egipto y llegaron al acuario al que fueron trasladados".