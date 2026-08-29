Tiene 16 años, escapó en moto de la policía y lo atraparon cuando se cayó

El Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil iniciaron actuaciones por el delito de resistencia a la autoridad e hicieron entrega del menor a sus progenitores.

Un adolescente de 16 años que circulaba a bordo de una moto y que se dio a la fuga ante la presencia del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) fue aprehendido tras una persecución y perder el control del rodado.





Santa Cruz y Pasaje Venezuela

Plaza Libertad,

Portugal entre Berutti y French

control del rodado y cayó al suelo

conductor y verificaron que la moto Honda XR 125,

Al circular por callelos efectivos observaron a un joven que circulaba a bordo de una motocicleta tipo cross, de color negro, sin casco colocado y sin chapa patente, por lo que le indicaron que detuviera la marcha.El conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga por distintos caminos de tierra y sectores de la zona, ingresando posteriormente al sector del playón deubicado sobre calle: durante la maniobra, y debido a la velocidad y a las condiciones del terreno, el conductor perdió elLos efectivos identificaron alde color negro, con cacha frontal blanca, en regular estado de conservación y sin espejos retrovisores no presentaba impedimento legal alguno.





Desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil iniciaron actuaciones por el delito de resistencia a la autoridad e hicieron entrega del menor a sus progenitores. La moto fue secuestrada en el marco de Ley de Tránsito.