Armados con una réplica asaltaron una estación de servicio
Sucedió el sábado a la madrugada. Un remisero que estaba en el playón activó el botón anti pánico y permitió el arribo de la policía.
29 de Agosto de 2026 10:04
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dos hombres que amenazaron con una réplica de arma de fuego a los empleados de una estación de servicio en Juan B. Justo y San Juan fueron aprehendidos por personal policial que llegó al lugar tras la activación de un botón anti pánico por parte de un remisero que estaba en el playón y advirtió la situación.
Al aproximarse al sector, los efectivos observaron a dos salir del sector de ventas que fue señalado por una empleada de la estación como quien instantes antes había cometido un robo.
De acuerdo con lo manifestado por la trabajadora, el sospechoso había ingresado al comercio y, mediante amenazas, le exigió la entrega del dinero disponible en la caja, exhibiendo un elemento con apariencia de arma de fuego que llevaba entre sus prendas. También sustrajo cigarrillos.
El sujeto escapó a pie, pero fue interceptado a ciento cincuenta metros del lugar por los oficiales del Comando de Patrullas y del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) quienes se encontraban realizando recorridas preventivas.
Durante el procedimiento, y en presencia de un testigo, los efectivos localizaron a pocos metros una réplica de pistola de plástico de color negro, que habría sido descartada durante la huida. Asimismo, mediante el palpado preventivo realizado al aprehendido, se secuestraron casi veinte mil pesos y un atado de cigarrillos, elementos que posteriormente fueron reconocidos por la empleada como pertenecientes al establecimiento.
El segundo sospechoso, que permanecía en las inmediaciones, también fue aprehendido por el personal policial.
Los sujetos de 37 y 46 años fueron imputados del delito de robo agravado por el uso de arma de utilería y quedaron alojados en la Unidad Penal Nº 44 de Batán hasta que presten declaración ante el fiscal Fernando Berlingeri.
Las autoridades judiciales intentan establecer si los involucrados podrían encontrarse vinculados con otro hecho delictivo ocurrido previamente en una estación de servicio Axion ubicada en inmediaciones de avenida 39 y Jacinto Peralta Ramos.
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