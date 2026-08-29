Armados con una réplica asaltaron una estación de servicio

Los involucrados podrían encontrarse vinculados con otro hecho delictivo en otra estación de servicio.

Dos hombres que amenazaron con una réplica de arma de fuego a los empleados de una estación de servicio en Juan B. Justo y San Juan fueron aprehendidos por personal policial que llegó al lugar tras la activación de un botón anti pánico por parte de un remisero que estaba en el playón y advirtió la situación.





empleada de la estación

había ingresado al comercio y, mediante amenazas

un elemento con apariencia de arma de fueg

Comando de Patrullas y del Grupo de Prevención Motorizada (GPM)

localizaron a pocos metros una réplica de pistola de plástico de color negro

casi veinte mil pesos y un atado de cigarrillos

Al aproximarse al sector, los efectivos observaron a dos salir del sector de ventas que fue señalado por unacomo quien instantes antes había cometido un robo.De acuerdo con lo manifestado por la trabajadora, el sospechoso, le exigió la entrega del dinero disponible en la caja, exhibiendoo que llevaba entre sus prendas. También sustrajo cigarrillos.El sujeto escapó a pie, pero fue interceptado a ciento cincuenta metros del lugar por los oficiales delquienes se encontraban realizando recorridas preventivas.Durante el procedimiento, y en presencia de un testigo, los efectivos, que habría sido descartada durante la huida. Asimismo, mediante el palpado preventivo realizado al aprehendido, se secuestraron, elementos que posteriormente fueron reconocidos por la empleada como pertenecientes al establecimiento.





El segundo sospechoso, que permanecía en las inmediaciones, también fue aprehendido por el personal policial.







Los sujetos de 37 y 46 años fueron imputados del delito de robo agravado por el uso de arma de utilería y quedaron alojados en la Unidad Penal Nº 44 de Batán hasta que presten declaración ante el fiscal Fernando Berlingeri.





Axion ubicada en inmediaciones de avenida 39 y Jacinto Peralta Ramos.

Las autoridades judiciales intentan establecer si los involucrados podrían encontrarse vinculados con otro hecho delictivo ocurrido previamente en una estación de servicio