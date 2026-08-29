Julián Álvarez encontró una inesperada salida del Atlético de Madrid y el Barcelona se ilusiona

El delantero argentino podría recurrir a una herramienta prevista por la legislación española para intentar romper unilateralmente su contrato con el equipo de Madrid.

El futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sumó un nuevo capítulo y esta vez la posible salida del delantero argentino no necesariamente dependería de una negociación entre clubes. Ante la postura de la institución madrileña de no facilitar una transferencia al Barcelona, apareció una alternativa jurídica que podría permitirle al atacante buscar la rescisión de su vínculo y quedar en condiciones de negociar con otro equipo.

La herramienta está contemplada en el artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, la normativa española que regula la relación laboral de los deportistas profesionales. Allí se establece la posibilidad de que un futbolista pueda finalizar unilateralmente su contrato y, en caso de que no exista un acuerdo sobre la compensación económica correspondiente, sea la Justicia laboral la encargada de determinarla. Un mecanismo que podría convertirse en una carta importante para Julián ante el conflicto de intereses entre Atlético y Barcelona.

El punto que genera mayor expectativa está relacionado con el dinero que debería pagar el delantero para concretar su salida. Si bien el contrato de Julián con el Atlético de Madrid contempla una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, la eventual indemnización derivada de una rescisión unilateral no necesariamente tendría que coincidir con ese monto. La legislación contempla distintos factores para establecer la compensación.

Entre los elementos que podrían ser considerados aparecen el perjuicio provocado al club, las circunstancias deportivas y los motivos que llevan al futbolista a solicitar la ruptura del vínculo. Por eso, la aplicación del artículo 16 no significaría que Julián pueda marcharse sin consecuencias económicas, sino que abriría la puerta a una discusión sobre cuánto debería abonarse por la finalización anticipada de su contrato.

En este escenario, el delantero argentino tendría una vía para intentar dejar el Atlético incluso si el conjunto español mantiene su postura de no negociar directamente con el Barcelona. La posibilidad de recurrir a la Justicia laboral cambiaría el escenario del mercado de pases, aunque también implicaría asumir una disputa judicial que podría extenderse en el tiempo y generar incertidumbre tanto para el futbolista como para el club.

Si finalmente la rescisión prosperara, Julián Álvarez quedaría en condiciones de negociar su próximo destino, y allí volvería a aparecer el Barcelona como uno de los principales interesados. De todos modos, el camino no sería automático: antes deberían definirse las consecuencias económicas de su salida del Atlético y las condiciones bajo las cuales podría concretarse su llegada al conjunto catalán.