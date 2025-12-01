Indignante: seis ladrones desvalijaron la casa de un ex combatiente de Malvinas y se llevaron hasta las medallas

Un robo conmocionó a la localidad bonaerense de Billinghurst, en el partido de General San Martín, donde seis delincuentes entraron en la casa de un veterano de Malvinas y se llevaron todo, incluidas las medallas que el hombre había recibido por su participación en la guerra.

El hecho ocurrió el sábado, cuando los ladrones encapuchados saltaron la medianera, rompieron las rejas de una ventana, entraron a la vivienda y la desvalijaron. Toda la secuencia quedó grabada en un video de seguridad.

En ese momento, Rafael Martinelli, ex combatiente en el crucero General Belgrano de 63 años, y su esposa Patricia estaban de vacaciones en la Costa Atlántica. Una vecina notó el portón abierto y los alertó, y rápidamente le avisaron a su hija Estefanía, quien llamó a la policía. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron, los delincuentes ya se habían escapado.

Según relató la joven, el robo se dio en varias etapas. Los ladrones se llevaron joyas, electrodomésticos, objetos personales y las medallas de la guerra de Malvinas. Incluso, antes de la última entrada, los delincuentes dejaron un televisor y otros electrodomésticos sobre un colchón, listos para llevárselos más tarde.

“Más allá de lo material, lo que más bronca nos da es que se llevó las medallas que tienen un valor sentimental súper importante. Lamentamos lo que está pasando en el barrio, que es costumbre”, expresó Estefanía en diálogo con TN.

“No había nadie en la casa. Nos enteramos por una vecina que nos avisó que el portón estaba abierto. Estaba yendo al médico y fui corriendo. Cuando llegué, ya se habían ido. Dejaron el acolchado en el patio, con la tele y otras cosas, pensando en volver para buscarlos. Estuvieron toda la noche porque vinieron a la 1 y se fueron a las 7″, relató.

Además, la hija de ls víctimas aseguró que realizó la denuncia y luego fue amenazada por sujetos que serían de Loma Hermosa y otros de una villa llamada Loyola, de Podestá. Además, contó que después del robo vio fotos de los delincuentes ofreciendo los objetos robados en internet. “Me da mucha impotencia”, puntualizó la joven.

“Rompieron todo, dieron vuelta los colchones y abrieron parlantes buscando no sé qué cosa. Se llevaron todo lo material e incluso las medallas de Malvinas. Ni siquiera tienen respeto por eso, no sé con qué intención lo robaron”, concluyó.