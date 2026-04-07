Los excombatientes de Malvinas tienen su primera sede en el partido de Mar Chiquita

Excombatientes tienen en Santa Clara del Mar su primera sede en el partido de Mar Chiquita.

En el marco del reciente Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires inauguró en Santa Clara del Mar un salón de usos múltiples para habilitar la primera sede de la asociación civil de veteranos de guerra en el partido de Mar Chiquita.

La obra, ejecutada por la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, se inscribe en las políticas de reconocimiento y memoria que el gobierno bonaerense sostiene en torno a la causa Malvinas.

“Es un aporte que hace el Gobierno provincial desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad con la convicción que tenemos que las Malvinas son, fueron y serán argentinas”, sostuvo el subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, al encabezar el acto junto al intendente, Walter Wischnivetzky, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y el presidente de la asociación de veteranos, Guillermo Magistrali.

El funcionario bonaerense, Rubén Pascolini, al encabezar el acto de inauguración del centro malvinense en Santa Clara del Mar.

Primera sede en Mar Chiquita para los excombatientes de Malvinas

Esta inauguración constituye un hito para el distrito de Mar Chiquita ya que por primera vez cuenta con un lugar físico destinado a honrar a los excombatientes. El SUM es un espacio para el encuentro, la memoria y el reconocimiento permanente a quienes defendieron nuestra soberanía nacional en el conflicto del Atlántico sur y forma parte del compromiso asumido por el ministro Andrés Larroque, impulsado junto a la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el municipio.

El intendente Wischnivetzky manifestó su “orgullo por esta inauguración ya que por decisión política del gobernador, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se cumple un sueño para la comunidad de Mar Chiquita”.

Asimismo, Magistrali, subrayó el carácter histórico de la jornada: “Es un día muy especial después de tantos años de lucha por un espacio propio” y agregó que “gracias al municipio, al intendente y al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se hace realidad”.