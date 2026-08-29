Justicia Federal en Mar del Plata: qué cambia con la creación de una segunda sala y por qué es importante para la ciudad

Qué cambia con la creación de una segunda sala en la Cámara Federal de Mar del Plata.

La aprobación en la Cámara de Diputados de la creación de una segunda sala para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata salda un histórico reclamo del Poder Judicial de la ciudad. La medida busca ampliar la capacidad de respuesta de un tribunal cuya jurisdicción abarca cerca del 40% del territorio de la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Extra FM 102.1, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata Alejandro Tazza celebró la decisión de Diputados y dijo que se trata de algo que trasciende al ámbito estrictamente judicial: “Venimos trabajando desde hace muchos años con autoridades municipales, provinciales y nacionales advirtiendo de esta necesidad de ampliación y finalmente se cristalizó”.

Para Tazza, la creación de la nueva sala constituye “una buena noticia" no sólo para la Justicia Federal, sino también para toda la región ya que la Cámara tiene bajo su órbita juzgados de Mar del Plata, Dolores, Azul y Necochea. Explicó que allí se revisan las decisiones de los juzgados federales en causas penales, pero también en cuestiones civiles, comerciales, previsionales y de salud.

La necesidad de ampliar la estructura está vinculada además con la implementación del nuevo sistema acusatorio penal, que comenzó a aplicarse en la jurisdicción en el 2025 y demanda una participación mucho más activa de los jueces en las audiencias.

A diferencia de otras cámaras federales bonaerenses como la de San Martín, La Plata o Bahía Blanca, que cuentan con dos salas o mas, la de Mar del Plata funcionaba hasta ahora con una sola. Tazza consideró que la incorporación de tres jueces permitirá distribuir mejor las tareas y fortalecer el control sobre los juzgados de primera instancia.

Vacantes, demoras y tiempos de implementación

La ampliación no resolverá por sí sola todas las dificultades. Según Tazza, uno de los problemas más relevantes en la actualidad es la cantidad de vacantes de jueces federales que existen en la jurisdicción.

Como ejemplo, mencionó que uno de los dos juzgados federales penales de Mar del Plata permanece vacante desde hace más de diez años. “Es un despropósito que se tarde ocho o diez años para cubrir una vacante de juez”, afirmó el magistrado y consideró que el mecanismo de designación “merece ser revisado”.

Ahora el objetivo está puesto en evitar que la implementación de la segunda sala quede demorada durante años. En esa línea, Tazza explicó que existen dos pasos fundamentales. Uno, que el presupuesto nacional contemple los recursos necesarios y dos, que la Corte Suprema autorice su puesta en funcionamiento.

También se analiza la posibilidad de cubrir provisoriamente los cargos mediante jueces subrogantes mientras se realizan los concursos correspondientes, porque “si esperamos a que se hagan los concursos y tenemos que esperar ocho o diez años más, la verdad no tiene mucho sentido”.

Por último, Tazza destacó el esfuerzo cotidiano de los jueces, funcionarios y empleados para sostener el funcionamiento del tribunal, incluso realizando mantenimiento con recursos propios. “Estamos al servicio de los habitantes de Mar del Plata y de toda la Justicia”, resumió el magistrado y agregó que el objetivo siempre es que quienes recurran al Poder Judicial puedan obtener “una decisión de la manera más célere posible”.