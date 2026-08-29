Los Pumas no pudieron: Australia resistió la remontada y los dejó con las manos vacías

El seleccionado argentino perdió 27-21 frente a los Wallabies en el Estadio 23 de Agosto, por el primer test match de la Flight Centre Series.

Los Pumas no pudieron festejar ante su gente en Jujuy y perdieron 27-21 frente a Australia en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, por el primer test match de la Flight Centre Series. El conjunto dirigido por Felipe Contepomi siempre corrió desde atrás en el marcador y, pese a algunos momentos de reacción, no consiguió imponerse desde el juego ante unos Wallabies que fueron superiores durante buena parte del encuentro.

La derrota significó la quinta caída de Los Pumas en lo que va de 2026, un año en el que el seleccionado argentino apenas consiguió una victoria, frente a Gales. Además, Contepomi afrontó este compromiso con 17 jugadores ausentes y repitió por primera vez durante su ciclo la misma formación en dos partidos consecutivos, en un contexto que presentó un desafío importante para el equipo nacional.

Australia salió con todo y rápidamente tomó el control del partido. A los siete minutos, Brandon Paenga-Amosa apoyó el primer try para poner a los Wallabies 5-0 arriba. Poco después, Max Jorgensen volvió a encontrar espacios y amplió la ventaja, mientras que Ryan Lonergan convirtió para llevar el marcador a 12-0.

Los Pumas reaccionaron a los 13 minutos con una gran acción de Rodrigo Isgró que terminó con el try de Gerónimo Prisciantelli, convertido por Santiago Carreras, para dejar a Argentina a cinco puntos.

Los Pumas reaccionaron, pero Australia volvió a escaparse

El seleccionado oceánico volvió a imponer condiciones y a los 20 minutos Fraser McReight apoyó un nuevo try. Lonergan acertó la conversión y Australia se escapó 19-7. Sin embargo, Los Pumas encontraron una respuesta antes del descanso: Joaquín Moro aprovechó un rápido free kick, se filtró entre la defensa australiana y marcó el segundo try argentino. Carreras convirtió y dejó el partido 19-14, aunque Lonergan tuvo la última palabra de la primera etapa con un penal sobre la chicharra para establecer el 22-14.

Argentina salió con otra actitud en el complemento y durante los primeros minutos logró arrinconar a los Wallabies. A los 48 minutos, Prisciantelli había apoyado nuevamente en el ingoal, pero la conquista fue anulada luego de la revisión del TMO por un pase hacia adelante de Simón Benítez Cruz. Tres minutos más tarde llegó la revancha: Boris Wenger apoyó la ovalada y Carreras volvió a acertar la conversión para dejar a Los Pumas a solamente un punto, 22-21.

El envión argentino, sin embargo, duró poco. A los 54 minutos, Tom Hooper encontró el espacio y marcó un nuevo try para Australia, que volvió a tomar distancia y quedó 27-21 arriba. A partir de allí, los Wallabies recuperaron el control del encuentro y estuvieron cerca de ampliar la diferencia. Incluso llegaron nuevamente al ingoal mediante Jeremy Williams, aunque el try fue anulado tras la intervención del TMO.

Los Pumas buscaron hasta el final una nueva reacción y tuvieron algunos intentos para acercarse en el marcador, pero no lograron volver a quebrar la defensa australiana. Así, Argentina terminó sufriendo una nueva derrota y se quedó con las manos vacías en su presentación en Jujuy, mientras que Australia confirmó su buen momento internacional con una actuación sólida y efectiva.

La revancha será en Mendoza

Los Pumas tendrán rápidamente la oportunidad de cambiar la historia. Argentina y Australia volverán a enfrentarse el próximo sábado 5 de septiembre en Mendoza, desde las 18, en el segundo capítulo de esta serie. Para el equipo de Contepomi será una oportunidad para corregir los errores mostrados en Jujuy y buscar una victoria que permita cortar la racha negativa.