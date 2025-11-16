Remontada heroica: Los Pumas lo dieron vuelta sobre el final y serán cabezas de serie para el Mundial

El equipo de Felipe Contepomi tuvo un gran cierre de partido para ganarle a Escocia y se aseguró ser cabeza de serie para el Mundial 2027.

Los Pumas tuvieron unos últimos 25 minutos perfectos para dar vuelta el partido. El equipo argentino le ganó 33-24 a Escocia en Murrayfield y serán cabezas de serie para el Mundial 2027.

El partido arrancó complicado para los dirigidos por Felipe Contepomi ya que a los 5 minutos Juanchi Mallia vio la amarilla y dejó a la albiceleste diez minutos con un jugador menos.

Ante esta situación a los 12 minutos llego el primer Try del encuentro. El 10 del local, Finn Russell, descargó bien la pelota a su compañero el Dempsey que corrió muy solo por el medio, los argentinos no pudieron frenarlo y apoyó la pelota en el in goal. En la jugada siguiente el propio Russell anotó la conversión para poner 7-0 arriba a Escocia.

Quince minutos más tarde llegó el segundo do Try local. Tras un pelotazo para adelante del elenco escoceses uno de los jugadores locales logró pescar la pelota y a partir de allí comenzó a construir muy bien la ofensiva para empujar a la defensa argentina a su propio in goal a tal punto que lo acorraló contra la línea y consiguió Ashman anotar el Try. La conversión nuevamente la convirtió Russell para poner el 14-0.

En el arranque de la segunda mitad el local volvió a golpear al equipo albiceleste. Desde el sector izquierdo del ataque pudieron concretar un buen ataque para anotar que Ashman anote su segundo Try del encuentro y el tercer Try del equipo británico. Y luego por tercer vez Russell anotó la conversión para poner el marcador 21-0.

A los 55 minutos, Russell tuvo un error increíble en ataque y le permitió una gran contra al equipo albiceleste que pudo aprovechar. Finalmente después de que la jugada se ensuciará Julián Montoya apoyó la pelota para anotar el primer Try del encuentro. Luego Santiago Carreras anotó la conversión para poner el marcador 21-7.

E inmediatamente en la siguiente jugada Argentina armó una buena ofensiva desde el fondo con un Santiago Carreras fundamental para que Argentina llegue a los metros finales y Rodrigo Isgro anote el segundo Try del equipo de Contempomi. En la conversión Carreras no le acertó a los palos por lo que el marcador quedó en 21-12 a veinte minutos del final.

Pero el equipo local no se quedó estancado y reaccionó rápidamente para forzar en mitad de cancha un penal que lo convirtió Russell para poner el encuentro 24-12.

De todos modos Argentina no se dio por vencida ya que a diez del final volvió a pegar con una buena jugada e insistencia ofensiva. El equipo albiceleste aprovechó un penal a metros del in goal para sacar corto y la pelota le quedó a Pedro Rubiolo que apoyó la pelota abajo de los palos. Luego Carreras cambió la conversión por dos puntos más para poner el marcador 24-19.

Y a falta de siete minutos Mateo Carreras hizo una jugada individual perfecta por el sector izquierdo para ganar muchos metros y quedar cerca de un nuevo try. Luego la jugada se ensucio se fue al sector derecho y con sufrimiento Pablo Matera consiguió un nuevo try para igualar el marcador en 24. Y la conversión de Santiago Carreras puso a Argentina 26-24 arriba en el marcador.

Como si fuera poco, a dos minutos del final llegó el quinto try albiceleste con una gran jugada por el sector izquierdo de Piccardo para asegurar la victoria. Y luego Carreras anotó la conversión y Argentina se llevó el triunfo de manera épica por 33-24.