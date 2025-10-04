Los Pumas cerraron el torneo con derrota ante Sudáfrica en Inglaterra

El equipo de Felipe Contepomi cayó con el conjunto sudafricano por la última fecha del torneo.

Por la sexta fecha del Rugby Championship 2025, Los Pumas cayeron 27-29 ante Sudáfrica en el Twickenham Stadium y se despidieron dos victorias y cuatro derrotas.

Los Pumas tuvieron muchas chances y aprovecharon bien las que tuvieron para sumar. En el arranque del partido, Moodie recibió la tarjeta amarilla por lo que el equipo africano se quedó con un jugador menos y esto lo pudo aprovechar el combinado albiceleste que con Bautista Delguy consiguió el primer try del encuentro. Además en la jugada siguiente, Santiago Carreras hizo efectiva la conversión y puso 7-0 arriba en el marcador al equipo de Contempomi.

Minutos más tarde el equipo argentino consiguió ampliar la ventaja a un 13-3, un buen parcial para cerrar la primera parte. Pero Sudáfrica consiguió un buen scrum y aprovechó para descontar sobre el final con el try Reinach y luego la conversión de Feinberg-Mngomezulu cerrar la primera parte 13-10.

El segundo tiempo arrancó con el pie izquierdo para el equipo celeste y blanco ya que Maico Vivas recibió la tarjeta amarilla por un tackle alto. Esto le permitió a los Springboks adelantar las líneas, ganar confianza y marcar dos nuevos tries en las manos de Marx y nuevamente Reinach para que la visita se ponga 22-13.

A los 57 minutos el conjunto africano volvió a vulnerar la defensa argentina por el izquierdo y Marx consiguió anotar su segundo try de la tarde. Además Feinberg-Mngomezulu hizo efectiva la conversión y puso 29-13 arriba a su equipo.

Sobre el final del encuentro, Argentina consiguió 2 tries que maquillaron el resultado y además el equipo de Contepomi consiguió anotar también las dos conversiones. En primera instancia Delguy anotó el primero de los tries. Mientras que sobre el minuto 80, Rodrigo Isgro anotó el segundo try y Santiago Carreras anotó la conversión para que el encuentro termine 27-29.

El equipo argentino volverá a jugar en el mes de noviembre. La albiceleste tendrá tres amistosos en Europa ante: Gales el 9/11, Escocia 16/11 e Inglaterra el 23/11.