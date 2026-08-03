Un vecino se encadenó para reclamar mayor seguridad

En medio de la creciente preocupación por la sucesión de hechos delictivos registrados en las últimas semanas en Mar del Plata, un vecino decidió encadenarse este lunes por la mañana en la puerta del Municipio para exigir respuestas de las autoridades policiales.

Con un cartel y una cadena, el hombre identificado como Alejandro Goñi se instaló en Luro e Yrigoyen con el objetivo de visibilizar el reclamo por mayor seguridad. Según expresó a 0223, la protesta surge ante la falta de respuestas frente a una escalada de violencia que, en los últimos días, tuvo como casos más resonantes el asesinato del ferretero Ricardo Ruiz, quien murió tras recibir un disparo durante un intento de robo, y el femicidio de Mailén Antonich.

Mientras se desarrollaba la manifestación, desde la Comuna resolvieron cerrar las puertas del edificio para restringir el ingreso al público, una medida que atribuyeron a razones preventivas ante la posibilidad de incidentes. Sin embargo, Goñi difundió un video en el que denunció que la decisión buscó "invisibilizar" su protesta.

El vecino sostuvo que su intención es reclamar explicaciones a las fuerzas de seguridad y autoridades por la respuesta ante los hechos de violencia que conmocionaron a la ciudad y que, según afirmó, reflejan un deterioro de la seguridad.

La protesta se suma a otras manifestaciones que tuvieron lugar en distintos barrios de Mar del Plata durante los últimos días. Vecinos organizaron concentraciones, cortes de calle y cacerolazos para reclamar mayores medidas de prevención y una respuesta concreta frente al aumento de los delitos.