“Te agradecía por volver”: quién era Ricardo, el ferretero asesinado durante un robo

Vecinos del barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata se concentraron frente a la ferretería ubicada en Avenida Libertad y Luciano Arrue, donde fue asesinado Ricardo Ruiz, un comerciante de 48 años, durante un intento de robo.

El hecho ocurrió cuando dos delincuentes ingresaron armados al comercio y le dispararon en el pecho al propietario. Ruiz fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó con signos vitales y fue asistido por los médicos, aunque falleció poco después debido a la gravedad de la herida.

Los dos presuntos autores del ataque fueron detenidos por personal de la Comisaría Sexta luego de un operativo desplegado en la zona. Uno de ellos fue capturado en Brandsen y 186 y, según informaron fuentes vinculadas a la investigación, tendría antecedentes penales y sería quien habría efectuado el disparo. El otro sospechoso fue aprehendido tras escapar por los techos, en inmediaciones de 186 y Berutti. Ambos quedaron imputados por robo y homicidio, mientras que la Policía secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el crimen.

El arma homicida.

Tras conocerse la muerte del comerciante, los vecinos realizaron una convocatoria frente al local para acompañar a la familia y reclamar mayores medidas de seguridad.

Victoria, presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio, aseguró que el miedo atraviesa a toda la comunidad: “En toda Mar del Plata estamos igual, la verdad que todos los vecinos estamos viviendo con miedo”, expresó.

La referente barrial contó además que Ruiz ya había sufrido hechos de inseguridad y que, según habían relatado comerciantes de la zona, evaluaba cerrar el negocio: “Los vecinos contaron que tuvo reiterados robos y pensaba cerrar definitivamente”.

En ese sentido, cuestionó la falta de respuestas ante los reclamos vecinales y sostuvo que la situación se volvió insostenible: “Los vecinos estamos viviendo con miedo, hay inseguridad. Sabemos que la policía no tiene los recursos para salir, que es lo que nos dicen cuando llamamos. Nosotros no podemos seguir viviendo así”, afirmó.

“Te agradecía por volver”: vecinos recordaron a Ricardo tras su asesinato

Otro vecino que participó de la protesta manifestó su dolor por la pérdida de Ruiz y apuntó contra la falta de respuestas de los distintos niveles del Estado. “Estamos trabados entre la desidia de la política y la impunidad de la delincuencia. Es una falta de identidad de Mar del Plata porque no sabemos cuándo es responsabilidad del Municipio y cuándo de la Provincia. Se van pasando la pelota unos a otros y en el medio estamos los laburantes”, señaló.

Conmovido por la muerte del comerciante, destacó la personalidad de Ruiz y el vínculo que tenía con quienes se acercaban a su negocio. “Jamás pensé que iba a estar dando una nota, con el dolor de despedir a un vecino como Ricardo, que era excepcional, trabajador, honesto”, expresó.

Y agregó: “Era de la clase de personas que te agradecía profundamente por volver al negocio. Habla del valor humano más que de su lado comercial. Por eso el dolor en los que solamente teníamos una relación comercial con él”.

El vecino explicó que la convocatoria tuvo como objetivo que el crimen no quede como un caso aislado: “Hicimos una convocatoria entre los vecinos para que no sea solamente el crimen del ferretero y exigir más seguridad”.

Además, recordó otro episodio ocurrido años atrás en la zona: “Me hace acordar al caso Dardo, que fue hace 15 años acá. Se llevan a los buenos y uno se queda con el dolor de transitar esto”.

En la misma línea, remarcó el sentimiento de abandono que atraviesan los habitantes del barrio: “Nos sentimos abandonados. Ricardo era un tipo recontra honesto, laburante, muy gentil. Duele la desidia, la inseguridad. Queremos vivir bien, en paz, poder laburar. El barrio viene sumamente complicado”.

Ricardo estaba a punto de cerrar la ferretería que atendía desde hacía años.

Otra vecina también se sumó al reclamo y pidió justicia por el asesinato del comerciante. “Yo lo único que pido es justicia y que los jueces dejen de liberar lacras inmundas. Me parece que no es justo, basta de esto porque todos tenemos miedo”, sostuvo.

Y concluyó: “Esto no puede seguir pasando. A ver si los jueces hacen algo y dejan de liberar estas lacras, que paguen lo que deban pagar”.

Mientras avanza la investigación judicial, los vecinos aseguran que el crimen de Ricardo Ruiz expuso una problemática que, según ellos, viene creciendo desde hace tiempo: la sensación de inseguridad y el temor de comerciantes y trabajadores que sienten que incluso abrir sus negocios se convirtió en un riesgo.