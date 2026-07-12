"Si no incorporamos gente joven, el oficio se va perdiendo": lanzan cursos para formar nuevos mecánicos

En un escenario marcado por la caída de la actividad en los talleres mecánicos, la capacitación se convirtió en una de las principales herramientas para sostener el oficio, actualizar conocimientos y facilitar la inserción laboral de quienes buscan una salida de trabajo.

Desde la asociación que nuclea al sector aseguran que, aunque hoy los talleres atraviesan un momento de menor demanda por la retracción del consumo, sigue existiendo la necesidad de incorporar personal calificado. Por eso, gran parte de los esfuerzos de la institución están puestos en la formación.

La propuesta está pensada tanto para quienes nunca tuvieron contacto con la mecánica como para trabajadores que buscan especializarse. "Ofrecemos cursos tanto para personas que quieren comenzar desde cero como para quienes ya tienen conocimientos y buscan perfeccionarse o mejorar sus posibilidades de inserción laboral. También trabajamos en la actualización permanente de los propios talleristas, porque el rubro evoluciona constantemente y exige capacitación continua", señaló Rubén de Paoli, vicepresidente de la Asociación de Talleristas Automotores de Mar del Plata (ATAM), aseguró en diálogo con Extra (102.1).

En ese marco, uno de los pilares es el convenio que mantienen con la Municipalidad, a través del cual ambas instituciones cuentan con una bolsa de trabajo que funciona como nexo entre los alumnos y los talleres que necesitan incorporar empleados. "Nuestros asociados nos llaman con frecuencia para solicitar personal", afirmaron.

Si bien reconocen que el contexto económico redujo la demanda de mano de obra, sostienen que el problema de fondo continúa siendo la falta de personas capacitadas y el escaso recambio generacional. "Si no incorporamos gente joven, el oficio se va perdiendo de a poco. Lo mismo sucede en los talleres de chapa y pintura, donde también existe una importante demanda de personal", advirtieron.

En ese sentido, remarcan que la mecánica sigue siendo un oficio con posibilidades concretas de empleo para quienes deciden formarse. "Es un trabajo exigente, pero sigue siendo un oficio con salida laboral. Nosotros organizamos cursos durante tres meses antes del receso invernal y otros tres meses después de las vacaciones de invierno. La idea es que el alumno vaya construyendo un recorrido de formación", explicaron.

Ese recorrido está diseñado de manera escalonada. Un estudiante puede comenzar con Mecánica Básica, continuar con Electricidad del Automotor, avanzar luego hacia Inyección Electrónica y completar niveles superiores de esa especialidad. La oferta también incluye cursos de Mecánica de Motos y de Chapa y Pintura, todos organizados por niveles.

Desde la asociación insisten, sin embargo, en bajar las expectativas respecto de una rápida salida laboral. "Es importante aclarar que nadie sale convertido en mecánico después de un curso de tres meses. Lo que esos primeros cursos permiten es adquirir una base sólida para seguir capacitándose. A medida que el alumno completa los distintos niveles, incorpora los conocimientos necesarios para trabajar en un taller, abrir su propio emprendimiento o desempeñarse como empleado", aclaró.

La contratación, agregó, dependerá luego de las necesidades de cada empresa. "Después cada dueño de taller tiene su criterio al momento de contratar personal. Hay quienes prefieren incorporar jóvenes y otros que valoran más la experiencia de personas de mayor edad. Hay lugar para distintos perfiles".

Pese al freno que experimenta el sector, consideran que la capacitación sigue siendo una inversión con posibilidades de inserción. "Lo importante es que la capacitación intensiva que estamos ofreciendo brinda herramientas concretas para facilitar la inserción laboral. Es cierto que hoy los talleres tienen menos trabajo que hace algunos años y, por lo tanto, la demanda de mano de obra también disminuyó. Sin embargo, sigue existiendo necesidad de personal capacitado, aunque en menor medida que tiempo atrás", remarcó.

Otro de los cambios que destacó tiene que ver con el perfil de quienes se acercan a estudiar. Lejos de la imagen tradicional del taller como un espacio exclusivamente masculino, cada vez son más las mujeres que eligen capacitarse en el rubro. "Desde la asociación promovemos activamente su incorporación porque el sector cambió mucho. Ya no es como antes, cuando se lo consideraba un ámbito exclusivamente masculino. Esa imagen quedó en el pasado", sostuvo.

Y concluyó: "Hoy los talleres son espacios mucho más profesionales y la presencia de mujeres es cada vez mayor. De hecho, en nuestros cursos contamos con muchas alumnas que se capacitan y se desempeñan muy bien".

Quienes deseen conocer la oferta de capacitaciones pueden acercarse a la sede de la asociación, ubicada en Florencio Sánchez 28, continuación de Catamarca hacia Juan B. Justo, o comunicarse al teléfono 486-2618 para recibir información sobre los cursos y las distintas propuestas de formación.