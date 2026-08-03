"Basta de inseguridad": convocan a una marcha y crecen los reclamos tras el crimen del ferretero

La creciente preocupación por la inseguridad en Mar del Plata vuelve a expresarse en las calles. A través de una convocatoria difundida en redes sociales, vecinos llamaron a participar de una marcha bajo la consigna "basta de inseguridad", en reclamo de justicia para las víctimas de distintos hechos delictivos.

La movilización está prevista para este lunes 3 de agosto a las 16, con punto de encuentro en el Monumento al General San Martín, en la esquina de Luro y Papa Francisco (exMitre). Los organizadores convocaron a toda la comunidad a participar con el objetivo de exigir respuestas frente a la creciente ola de delitos que afecta a la ciudad.

La movilización está prevista para este lunes 3 de agosto a las 16.

El afiche de la convocatoria expresa: "Justicia por nuestros vecinos víctimas de la inseguridad" y sostiene que la marcha se realiza "por cada uno de nosotros que no somos libres de salir seguros de nuestros hogares".

En ese contexto, este lunes los vecinos también volvieron a concentrarse frente a la ferretería donde fue asesinado Ricardo Ruiz durante un intento de robo. Familiares, allegados y residentes del barrio realizaron una nueva manifestación para recordar a la víctima y reclamar justicia, además de exigir medidas concretas para prevenir nuevos hechos de violencia.

La convocatoria de esta tarde busca unificar esos reclamos junto con el femicidio de Mailén Antonich en una movilización masiva, con el objetivo de visibilizar el malestar de los vecinos y pedir acciones urgentes de las autoridades frente a la inseguridad que atraviesa Mar del Plata.