Así fue el último adiós a Mailén

Despiden los restos de Mailén en el marco de una dolorosa jornada de velorio. Foto 0223.

En un clima de profunda tristeza, familiares, amigos y seres queridos despidieron este lunes a Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada tras haber sido citada a una supuesta entrevista laboral en la zona sur de Mar del Plata.

El coche fúnebre trasladó sus restos desde la sala velatoria ubicada en la intersección de Juan B. Justo (Peralta Ramos) y Vértiz, donde desde temprano se acercaron allegados para darle el último adiós.

"Pedimos Justicia, tienen que pegar las personas que le hicieron esto", gritaron entre lágrimas sus amigas y allegados, quienes prefieron no hablar con la prensa.

El dolor se adueñó del ambiente, mientras afuera de la sala velatoria no sólo esperaban sus familiares y conocidos, sino que también se sumaron muchos vecinos consternados por lo sucedido con Mailén.

El crimen sigue conmocionando a la ciudad mientras la investigación judicial avanza. En las últimas horas, los peritos lograron recuperar las tarjetas de memoria de las cámaras de seguridad del predio donde fue hallado el cuerpo de Mailén, una prueba que podría aportar nuevos elementos para esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, organizaciones sociales, familiares y vecinos convocaron a una marcha para reclamar justicia por Mailén y exigir respuestas frente a un caso que volvió a poner en agenda la violencia de género en Mar del Plata.