A Mailén la mataron de una puñalada en la zona cervical y tenía golpes en el rostro

El informe preliminar de autopsia que hace minutos recibió la Unidad Funcional de Instrucción N°7 confirmó que Johana Mailén Antonich murió de un paro cardíaco tras una hemorragia grave que le generó una herida de arma blanca en la zona cervical.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que la operación de autopsia también reportó traumatismos en el rostro y ambos brazos. “El cuerpo presentaba varios cortes, pero la herida mortal es la de la zona

La joven de 25 años había sido encontrada sin vida en una playa de la zona sur de Mar del Plata

Si bien en el reporte preliminar no se hallaron lesiones compatibles con abuso sexual se hicieron todas las actuaciones de protocolos para llevar adelante estudios complementarios que permitan descartarlo o afirmarlo sin dudas.

El femicidio que conmueve a Mar del Plata

Tal como adelantó esta mañana 0223, el cuerpo de la joven de 25 años había sido contactada a través de Facebook por una propuesta de trabajo. Le indicaron que debía presentarse en un supuesto balneario de la zona de Punta Mogotes para realizar una entrevista y le pidieron una foto para gestionar un carnet.

Madre de dos niñas de 1 y 6 años, había salido de su casa el viernes por la tarde para asistir a una supuesta entrevista laboral y nunca regresó. Días después, su hermano encontró su cuerpo sin vida en una playa de la zona sur de Mar del Plata, oculto debajo de un contenedor y envuelto en una sábana.

Mailén buscaba trabajo para mantener a sus hijos.

En diálogo con 0223, María, madre de la víctima, aseguró que todo se trató de un engaño. "A ella la contactaron porque estaba buscando trabajo. Tiene dos hijas y necesitaba trabajar. Le dijeron que fuera a un balneario que no existe, el 'Balneario Punta Mogotes Cero'. La pasó a buscar un remisero y la llevaron engañada. Ahí la estaban esperando tres hombres más", relató.

Al perder contacto con la joven, la familia intentó radicar una denuncia por averiguación de paradero. Sin embargo, María denunció que en la Comisaría 16 no les recibieron la denuncia y les indicaron que debían esperar. "No nos tomaron declaración, no hicieron nada. Estuvimos tres días esperando", afirmó.

Ante la falta de respuestas, los propios familiares comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de Juana. Una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación mantenida con la persona que la había citado para la entrevista laboral. "A partir de ahí investigamos nosotros: la familia, los hermanos, la mamá y una amiga. Sin ayuda de la policía", sostuvo.

La búsqueda los llevó hasta una playa de la zona sur, donde, según explicó, había cámaras de seguridad y testigos que observaron movimientos sospechosos.

El desenlace fue devastador

"Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana. La policía no hizo absolutamente nada", expresó entre lágrimas.

Dos caseros del lugar fueron aprehendidos.

María también cuestionó el procedimiento posterior al hallazgo. Contó que viajó de urgencia desde Buenos Aires, donde reside, pero que no le permitieron acercarse al cuerpo de su hija. "Mi hijo ya la había reconocido y yo solo quería verla. No me dejaron", reclamó.

La mujer recordó que Juana había aceptado la propuesta laboral porque necesitaba generar ingresos. "Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso", lamentó.

Por último, pidió que el caso sirva para prevenir nuevas víctimas: "Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira", advirtió.