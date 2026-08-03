Tras el femicidio de Mailén Antonich, convocan a una marcha en Mar del Plata.

Familiares, amigos y allegados, junto con el movimiento de Mujeres de Mar del Plata, convocaron a una marcha para pedir justicia por Mailén, la joven de 25 años que fue brutalmente asesinada cuando asistió a una falsa entrevista laboral.

El encuentro será a las 12 del mediodía en Luro e Independencia y la movilización llegará hasta el Palacio de Tribunales. El femicidio de Mailén Antonich es el segundo que se registra en Mar del Plata en el 2026.

El lugar donde fue citada la joven.

La joven había sido citada para una entrevista laboral en un balneario de Punta Mogotes. Según pudieron reconstruir los familiares, un remis particular la había pasado a buscar por el domicilio para llevarla al punto de encuentro.

Tras días de intensa búsqueda, su hermano la encontró sin vida semi enterrada en la playa.

Los detenidos, que se encontraban a metros del lugar incinerando evidencia, fueron identificados como Nicolás Agustín Díaz Bartolomé y José Luis Aquino. Ambos fueron llevados a Tribunales, pero se negaron a declarar.

Los detenidos fueron indetificados como Nicolás Agustín Díaz Bartolomé y José Luis Aquino.

Denuncian negligencia estatal tras el femicidio

El Movimiento de Mujeres y Diversidades de Mar del Plata-Batán emitió un duro comunicado en el que repudió el accionar policial y judicial ante la desaparición y el posterior femicidio de Juana Mailén Antonich.

La organización sostuvo que la familia intentó radicar la denuncia de inmediato en la Comisaría 16, pero aseguró que no se activó el protocolo de búsqueda, por lo que fueron los propios familiares quienes reconstruyeron sus últimos movimientos y hallaron el cuerpo de la joven.

El movimiento de mujeres y allegados a la víctima recorrerán las calles de Mar del Plata

En el documento, el colectivo afirmó que el caso "no constituye un hecho aislado" y lo vinculó con otras desapariciones recientes en Mar del Plata, como las de Luis Fabián Velazco, Jerónimo González y Adriana Terenzi. En ese sentido, cuestionó la demora en la respuesta estatal y advirtió que las familias terminan asumiendo tareas de búsqueda e investigación ante la falta de acciones eficaces.

"Cuando una persona desaparece, el Estado debe buscarla. Cuando una mujer desaparece, debe hacerlo además con perspectiva de género", reclamó el movimiento, que exigió una investigación independiente sobre el caso, la revisión del accionar de la Comisaría 16 y la aplicación inmediata de los protocolos de búsqueda, con recursos suficientes y sin dilaciones.