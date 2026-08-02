Femicidio de Mailén Antonich: familiares desconfían del remisero que la llevó a la falsa entrevista

El femicidio de Mailén Johana Antonich, una joven de 25 años de Mar del Plata, tomó un nuevo rumbo luego de que su familia señalara al hombre que la trasladó hacia la supuesta entrevista laboral como posible entregador del crimen.

Mailén, madre de dos niñas pequeñas de 1 y 6 años, había sido contactada a través de Facebook para una oferta de trabajo en un lugar que no existía: el "Balneario Punta Mogotes Cero". Según contó su madre, María, la joven fue engañada para acudir a esa zona, donde la esperaban otros hombres.

La desaparición ocurrió el sábado por la tarde y fue su hermano quien, tras una intensa búsqueda, halló el cuerpo en la madrugada siguiente. Tal como adelantó 0223, el cadáver fue encontrado en el predio del balneario Punta Cantera, oculto detrás de una casilla, cubierto con una frazada y con las manos y pies atados.

Luis, el tío de Mailén, expresó sus sospechas sobre el remisero que la llevó. Comentó que el hombre mantenía una relación sentimental con su sobrina y que tras contactarlo, este admitió que "estaban enganchados los dos". Sin embargo, luego de enviar audios explicando que no la encontró y que se retiró porque ella no respondía, bloqueó a Luis en el chat, lo que generó desconfianza.

Los dos detenidos por el femicidio estaban "nerviosos", según el tío de Mailén.

"Yo quiero saber por qué me bloqueó y por qué no avisó cuando no la encontró", afirmó Luis, convencido de que el remisero actuó como "entregador" en el crimen. Además, denunció que uno de los detenidos, el sereno del complejo, intentó desviar la búsqueda enviando a la familia a lugares erróneos como el Hotel Sasso o Waikiki.

Hasta ahora, hay dos personas detenidas vinculadas al caso. La policía confirmó que el cuerpo fue hallado detrás de la casilla donde dormían dos serenos del predio.

La investigación continúa con el análisis de los mensajes de la cuenta de Facebook de Mailén a los que pudo acceder una amiga, con el objetivo de identificar al responsable que organizó la falsa entrevista que terminó en esta tragedia.