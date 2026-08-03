Se negaron a declarar los dos detenidos por el femicidio

Los dos acusados por el femicidio de Mailen Antonich se negaron a declarar hace instantes en Tribunales y fueron trasladados nuevamente al complejo penitenciario de Batán.

Agustín Bartolomé Díaz (26) y José Luis Aquino (27) se entrevistaron con miembros de la defensa oficial y decidieron no dar su versión de los hechos en el octavo piso de Tribunales ante el fiscal Carlos Russo que calificó de manera provisoria como femicidio a la investigación.

La medida se llevó adelante en el marco del secreto de sumario por 48 horas que dispuso el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 para resguardar la toma de nuevas decisiones.

Los acusados no dieron su versión de los hechos.

Cómo sigue la investigación

El silencioso trabajo que desde la madrugada del domingo llevan adelante el fiscal Carlos Russo y los miembros de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 para definir la calificación exacta de la imputación a los dos aprehendidos por el crimen de Johana Maulén Antonich incorporará en las próximas horas el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona de Punta Canteras tras recuperar las tarjetas de memoria.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, personal del Gabinete de Homicidios de la DDI logró contactar a uno de los responsables del lugar –el otro se encuentra en el exterior- y accedieron a las tarjetas de memoria de las cámaras ubicadas en cercanías del lugar donde los aprehendidos prendían fuego las pertenencias de la joven y donde hallaron el cuerpo. En esa comunicación confirmaron que uno de los imputados trabajaba como sereno en el lugar y que el otro era un allegado que estaba varias veces en el lugar.

Los dos acusados detenidos por el femicidio.

A lo largo del domingo, el fiscal recopiló testimoniales de manera directa para establecer con exactitud los tiempos en que Antonich estuvo desaparecida ya que había datos cruzados sobre si el auto la había pasado a buscar el viernes o el sábado por la tarde.

Este mediodía, Russo dispuso el secreto de sumario de la causa por 48 horas con el objetivo de preservar la realización de nuevas medidas ordenadas en el marco de la investigación por el delito de femicidio.

De qué murió Mailén Antonich

Tal como adelantó este medio, el informe preliminar de autopsia confirmó que la joven murió de un paro cardíaco tras una hemorragia grave que le generó una herida de arma blanca en la zona cervical. También se reportaron traumatismos en el rostro y ambos brazos. “El cuerpo presentaba varios cortes, pero la herida mortal es la de la zona cervical”, señalaron las fuentes consultadas.

El balneario donde apareció sin vida.

Si bien en el reporte preliminar no se hallaron lesiones compatibles con abuso sexual se hicieron todas las actuaciones de protocolo para llevar adelante estudios complementarios que permitan descartarlo o afirmarlo sin dudas. El informe complementario permitirá dar una data aproximada de muerte, fundamental para establecer la “ventana” exacta del ataque.

Su desaparición

Johana Mailén Antonich había sido contactada a través de Facebook por una propuesta de trabajo, le indicaron que debía presentarse en un supuesto balneario de la zona de Punta Mogotes para realizar una entrevista y le pidieron una foto para gestionar un carnet. La víctima dejó a sus dos hijas de 1 y 6 años a cuidado de familiares y cerca de las cuatro de la tarde un automóvil de aplicación pasó a buscarla por su vivienda en el barrio las Heras y la llevó hasta la zona ubicada entre Punta Mogotes y Waikiki.

Sin contacto con la joven, sus familiares fueron durante los primeros minutos del domingo a la comisaría decimosexta para radicar una denuncia por averiguación de paradero. Fuentes oficiales indicaron que el personal estaba tomando otra denuncia y que se retiraron quince minutos después con la promesa de regresar para hacer la exposición.

Mailén era mamá de dos nenas y tenía 25 años.

Apenas pasadas las dos de la madrugada regresaron a la dependencia y radicaron la denuncia por averiguación de paradero. Faltaban apenas diez minutos para las cuatro de la madrugada cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de personas en el lugar donde el auto había dejado a Mailén más temprano.

Allí personal de la comisaría quinta y los propios parientes de la joven vieron que dos personas prendían fuego un tacho, escaparon corriendo y fueron reducidos cuando quisieron esconderse en el parador Waikiki: ambos tenían heridas de autodefensa en el rostro –compatibles con una acción de resistencia- y presentaban manchas hemáticas en su ropa.

Agustín Bartolomé Díaz (26) y José Luis Aquino (27) fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría quinta donde se hicieron las primeras actuaciones.