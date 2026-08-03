"Las vidas de las mujeres no esperan": el fuerte comunicado tras el femicidio de Mailén Antonich

Mar del Plata amaneció este domingo con una noticia que volvió a golpear fuerte: el femicidio de Mailén Antonich. La joven que había recibido una supuesta propuesta laboral, fue asesinada y su caso dejó al descubierto no sólo la violencia machista en su máxima expresión, sino también las fallas que pueden existir al momento de activar una búsqueda.

Desde la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas expresaron su dolor por el crimen y pusieron el foco en una situación que consideran clave: Mailén estuvo desaparecida, pero su búsqueda no comenzó de inmediato.

“Somos una menos, nos falta Mailén”, señalaron en el comunicado, donde remarcaron que “no son necesarias 24 horas para denunciar una desaparición”. Según explicaron, las primeras horas son fundamentales para encontrar a una persona y activar los mecanismos de investigación.

Desde la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas expresaron su dolor por el crimen

“Una mujer desaparecida no es una mujer que hay que esperar; es una mujer que hay que buscar”, afirmaron.

El caso de Mailén Antonich conmocionó a la ciudad y al país. La joven dejó dos hijas pequeñas y, según remarcaron desde la organización, detrás del femicidio hay una familia destruida y una violencia que vuelve a mostrar su cara más extrema.

Dos hombres, Agustín Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, fueron detenidos por el hecho. Sin embargo, desde la Mesa advirtieron que no se trata solamente de “dos personas que decidieron tender una trampa mortal”, sino de una problemática más profunda vinculada a las desigualdades de género.

“Hay un sistema que asigna roles y valores a varones y mujeres”, indicaron, y remarcaron que los femicidios responden a una violencia estructural: “Matan a mujeres por ser mujeres”.

Agustín Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, fueron detenidos por el hecho.

El reclamo por la actuación policial

Uno de los puntos más fuertes del comunicado estuvo relacionado con la denuncia realizada por la familia de Mailén, quienes aseguraron que al acercarse a una comisaría les dijeron que había otro delito “más importante” para atender. Desde la Mesa cuestionaron esa respuesta y plantearon: “¿Qué es más importante que la vida?”.

En ese sentido, insistieron en que ante la desaparición de una mujer no debe minimizarse la situación ni esperar el paso del tiempo para iniciar una búsqueda.

Qué hacer ante una desaparición

La organización recordó que cualquier persona puede denunciar una desaparición, aunque no sea familiar directo, y que la denuncia debe realizarse de manera inmediata en una comisaría, fiscalía o juzgado.

Entre las recomendaciones difundidas, indicaron:

Llevar una foto reciente de la persona desaparecida.

Aportar datos sobre su vestimenta, último lugar donde fue vista, rutinas y vínculos.

Solicitar el número de denuncia, la fiscalía interviniente y que la búsqueda sea cargada en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Leer la denuncia antes de firmarla y exigir que se incorporen todos los datos aportados.

Pedir una copia firmada del documento.

La advertencia sobre posibles casos de trata

La Mesa también recordó la importancia de informar si existe alguna sospecha de que una desaparición pueda estar vinculada con trata de personas.

“No hay que esperar a tener pruebas. La sospecha alcanza para activar los mecanismos de investigación y protección”, señalaron.

Ante situaciones de este tipo se encuentra disponible la Línea 145, gratuita, nacional, anónima y con atención durante las 24 horas.

En Mar del Plata también se puede recurrir a la Unidad Fiscal Federal, ubicada en Avenida Independencia 3179, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30, o comunicarse por correo a atencioninicial-mdp@mpf.gov.ar.

Además, ATAJO brinda atención presencial, telefónica y por WhatsApp al (011) 15 3852-4234, de lunes a viernes de 9 a 15.

“Compartí esta información. Nunca sabemos quién puede necesitarla. Las vidas de las mujeres no esperan”, cerraron desde la Mesa Interinstitucional.