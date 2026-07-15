Video: al menos 23 autos del Ministerio de Seguridad se quemaron en el playón judicial

Se trata del segundo incendio en el mismo predio en menos de un mes. Foto 0223.

Nuevamente la sirena de los bomberos despertó a los vecinos del barrio Las Lilas por un incendio en el playón de vehículos ubicado en la zona de Nasser y Garay. En esta oportunidad, hubo varios autos afectados en el predio destinado a los coches secuestrados en operativos por distintos motivos o disposiciones judiciales.

En un video al que tuvo acceso 0223 se puede ver cómo las llamas alcanzaban al menos los 4 metros de altura sobre un montículo de autos. Debido a la magnitud,

Si bien la situación atemorizó a los vecinos, no es la primera vez que sucede: el pasado 2 de julio otro incendio de similares características arrasó al menos a 10 patrulleros que estaban en el predio, donde días atrás había sido depositado el colectivo que desató la tragedia del skatepark.

Según pudo saber este medio, el incendio comenzó cerca de las 22 de este martes en el playón y afectó a 23 patrulleros, que se encontraban listos para la compactación. Luego de un intenso trabajo del cuartel Monolito y del cuartel Central, con el soporte de camiones cisterna y una autobomba y se pudo apagar el siniestro alrededor de la medianoche.

Según informaron fuentes oficiales, los vehículos pertenecían al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en desuso, por lo que estaban ubicados en el Predio Judicial de Secuestros.

Afortunadamente el incendio fue controlado y no afectó a las viviendas vecinas, ni hubo heridos durante el siniestro.