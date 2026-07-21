Video: dantesco incendio de una icónica vivienda del barrio Alfar

Un dantesco incendio consumió este martes por la tarde una icónica vivienda del barrio Alfar, al sur de Mar del Plata. En cuestión de minutos, el fuego envolvió en llamas la vivienda y causó destrozos.

Según pudo saber 0223, el siniestro se registró alrededor de las 15 en inmediaciones de Guillermo Magrassi y calle 12, donde se erigía una casa de fibra de vidrio con forma de domo conocida en la zona como "la casa ecológica".

A juzgar por las primeras imágenes que trascendieron del incendio, las llamas envolvieron la propiedad en cuestión de segundos y el fuego consumió con voracidad lo que se encontrara a su alcance.

"Están todos bien. El dueño estaba trabajando", expresaron vecinos en diálogo con 0223 tras dar aviso a la Policía y Bomberos.

Las ventanas y la puerta se encontraban integradas a la curva de la estructura, lo que le daba ese aspecto peculiar que llamaba la atención de los turistas que merodeaban la zona, especialmente en el auge de la temporada de verano.

Una dotación del cuartel de Bomberos de San Patricio se acercó al lugar para sofocar las llamas. Fuentes oficiales confirmaron que no se encontraban personas en el interior al momento del siniestro, por lo que no se registraron personas heridas.

La casa ecológica quedó reducida a cenizas.

Pese a la labor de los bomberos, la construcción de fibra de vidrio cedió y quedó reducida a cenizas.