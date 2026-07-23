Un punto que suma: Aldosivi comenzó el Clausura con un empate

Nicolás Cordero abrió la cuenta para el "tiburón". Atrás, el reconocimiento de Defensa a los subcampeones del mundo. (Foto: Prensa Aldosivi)

Se puso en marcha el segundo torneo de la temporada para Aldosivi y lo hizo con un empate lejos de casa, algo siempre meritorio. Por la primera fecha del Torneo Clausura, el "tiburón" igualó 1 a 1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela. El conjunto de Israel Damonte empezó mejor y se puso en ventaja por intermedio de Cordero, pero el "halcón" equilibró con un gran tiro libre de Barbona.

Nunca es un rival fácil Defensa y Justicia y el balance es positivo para el "tiburón". Que se quedará con el sabor amargo que se lo empataron demasiado rápido después que logró ponerse en ventaja. Porque el local intentó desde el juego y los de Damonte respondieron con la verticalidad. Y así, de un saque de arco, abrió la cuenta. A los 14', Chicco le pegó, Cordero peinó para Fernández que se la devolvió en el momento justo y el "9" definió cruzado, mordido, feo, pero a quién le importa. Valió uno y abrió el marcador, después que el VAR revisara la posición durante cuatro minutos.

El dueño de casa no cambió su plan, pero le costaba llegar con jugadas elaboradas. Y encontró un tiro libre cerca del área, ideal para un zurdo, pero apareció David Barbona con la derecha y un teledirigido que superó la barrera primero y la estirada de Chicco después. Golazo y 1 a 1. Con ese envión, llegó mejor al descanso pero sin peligro.

En la segunda mitad, el trámite fue parecido, pero escasearon las situaciones de gol. La única jugada que despertó la polémica fue un rechazo de Borgogno sobre Moya que pareció penal pero ni el árbitro ni el VAR entendieron lo mismo. Así se fue apagando el juego, Aldosivi se sintió cómodo con la igualdad y se vuelve con un punto con buen sabor a Mar del Plata.

Síntesis

Defensa y Justicia (1): Matías Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez y Máximo Rodríguez; Santiago Sosa y César Pérez; Agustín Hausch, David Barbona y Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Cambios: ST 24' Domingo Blanco por Hausch y 38' Jonás Cabrera y Fernando Román por Barbona y Rodríguez.

Aldosivi (1): Ignacio Chicco; Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo y Federico Laurelli; Rodrigo González, Lucas Castro, Alan Sosa y Matías Godoy; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Cambios: ST 21' Martín García y Agustín Palavecino por Sosa y González, 31' Andrés Chávez y Elías López por Fernández y Godoy, y 39' Natanael Guzmán por Laurelli.

Goles: PT 15' Cordero (A) y 28' Barbona (DyJ).



Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: "Norberto Tomaghello".