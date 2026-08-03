Un impactante incendio en un auto generó tensión en el Turismo Carretera

Momentos de máxima tensión se vivieron este domingo durante el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera en el circuito San Juan Villicum, cuando el Ford Mustang del uruguayo Mauricio Lambiris se incendió al ingresar a boxes para realizar la recarga obligatoria de combustible. El piloto logró salir rápidamente del vehículo y tanto él como los mecánicos del Martínez Competición resultaron ilesos.

Por causas que aún son materia de investigación por parte de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), el fuego se desató en plena detención para la carga de combustible. La rápida intervención del equipo y del personal de seguridad permitió controlar las llamas sin consecuencias físicas, aunque el episodio generó gran preocupación entre los presentes.