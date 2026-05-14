Renovación del autódromo Juan Manuel Fangio: “La obra gruesa ya está terminada”

Van 15 años sin competencias de la ACTC en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.

En Balcarce persiste el optimismo para que el histórico autódromo Juan Manuel Fangio pueda recibir próximamente a las máximas competencias del automovilismo argentino después de 15 años. A partir de las reiteradas visitas que realiza desde hace meses la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), las autoridades del gobierno municipal consideran que el viejo anhelo -no exento de varias expectativas demoradas-, se halla ahora a punto de concretarse.

Según detalló el intendente balcarceño Esteban Reino luego de la última y reciente recorrida que realizó una comitiva de la ACTC por el circuito, el próximo 4 de junio podría convertirse en una fecha cumbre para fijar el desenlace del proyecto de restauración del autódromo.

Reino junto a diversos pilotos del TC en una exhibición realizada en el autódromo en octubre de 2025.

De acuerdo a lo afirmado por el jefe comunal radical, la delegación de la ACTC encabezada por su presidente, Hugo Mazzacane, se retiró “muy conforme” tras la nueva recorrida realizada en la pista.

Junto a Roberto Argento; director del área de planificación y obras en autódromos de la ACTC, y Rodolfo Balinotti; responsable del departamento médico de la entidad; Mazzacane evaluó el estado de los trabajos que se ejecutan con vistas al regreso de la actividad automovilística nacional. Del grupo de inspección participó también Matías Bustingorri, integrante de la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo (COPAM).

Las obras en el autódromo Juan Manuel Fangio se iniciaron en 2023.

Entre la expectativa por una fecha y las demoras en las obras

Reino reconoció que las lluvias demoraron el ritmo de ejecución durante más de una semana, aunque destacó que la ACTC valoró positivamente el progreso. “Estamos en los detalles finales. La obra gruesa ya está terminada y ahora quedan cuestiones vinculadas a la seguridad, la técnica y algunos sectores para el público”, explicó el intendente.

Entre las tareas que se encuentran en marcha Reino mencionó la finalización de los pianitos, las camas de desaceleración, la colocación de neumáticos de contención, alambrados de protección y mejoras en distintos sectores del circuito.

También el jefe comunal indicó que la ACTC solicitó nuevas intervenciones vinculadas a accesos y medidas preventivas para minimizar riesgos.

Una de las últimas obras realizadas en los últimos meses en Balcarce.

15 años sin competencias de la ACTC

Después de eso Reino señaló que la observación del 4 de junio “puede ser clave” para avanzar en la definición de una fecha, aunque aclaró que la determinación final dependerá del calendario de la categoría y de la organización de la competencia. En ese sentido, sostuvo que desde la ACTC ya observan que el escenario balcarceño se encuentra en la etapa final de acondicionamiento.

“Las caras eran de grata sorpresa por el avance que tuvimos. Ahora sí se nota realmente todo lo que se hizo”, afirmó Reino, quien además recordó que el autódromo no recibe competencias de la ACTC desde 2011 y que, por su historia y características, las exigencias de seguridad son mayores que en otros trazados del país.

El intendente remarcó que el proyecto demandó años de trabajo en medio de períodos inflacionarios complejos, aunque aseguró que nunca se detuvo. También manifestó su expectativa por el impacto que tendrá el regreso del automovilismo nacional en la ciudad. “Cuando los balcarceños vean lo que genera el autódromo, van a dimensionar la importancia del patrimonio que tenemos”, expresó.

Finalmente, Reino indicó que la ACTC continuará realizando inspecciones periódicas cada diez o quince días para supervisar los avances y garantizar que todas las exigencias estén cumplidas antes de la habilitación definitiva del circuito.