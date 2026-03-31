El autódromo de Balcarce suma inspecciones: más plazos tentativos y un proceso de renovación bajo debate

El autódromo de Balcarce es intervenido desde el invierno de 2023 en busca de su plena reapertura.

El proceso de recuperación del autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, con la visita al circuito de autoridades de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), que recorrieron el predio y evaluaron el estado de las obras en marcha.

La inspección estuvo encabezada por el presidente de la entidad, Hugo Mazzacane, junto a integrantes de su equipo técnico, quienes realizaron un relevamiento integral del circuito con el objetivo de analizar las condiciones necesarias para el regreso de la actividad automovilística a nivel nacional.

El presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane (centro de la imagen), a su paso por Balcarce.

La posibilidad de albergar carreras en 2026

Desde el municipio, el intendente Esteban Reino acompañó la recorrida y destacó los avances alcanzados, en una instancia que forma parte de las gestiones para reposicionar al trazado dentro del calendario de competencias. En ese marco, se anticipó que habrá una nueva visita técnica hacia fines del próximo mes, donde podría definirse la posibilidad de albergar carreras en mayo o septiembre, dependiendo de la evolución de las obras y las condiciones climáticas.

Además, se prevé que en los próximos días pilotos participen en tareas de demarcación de pista y pianos, aportando su experiencia para ajustar el circuito a los estándares requeridos. En 2025 ya había ocurrido algo similar con la participación de corredores en el circuito para realizar las primeras evaluaciones de la pista.

A tres años del inicio de las obras de renovación del autódromo Juan Manuel Fangio

Este nuevo impulso convive con un contexto de cuestionamientos que se arrastran desde hace tiempo. El proceso de puesta en valor del autódromo, iniciado formalmente en 2023 a partir de un convenio con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, implicó una inversión millonaria y fue presentado en reiteradas oportunidades como una obra cercana a su finalización.

A lo largo de estos años, las autoridades locales han anunciado en distintas ocasiones la inminente vuelta de la actividad, aunque los plazos se fueron extendiendo y el circuito continúa sin habilitación plena.

En las últimas semanas, además, surgieron nuevas críticas que pusieron el foco en aspectos técnicos y administrativos de la obra. Entre ellas, se destaca la controversia generada por un decreto municipal firmado a fines de 2025, en el que se reconoce la falta de competencia técnica para elaborar documentación clave para la rehabilitación del autódromo, en contraste con compromisos asumidos previamente.

Referentes de la ACTC junto al intendente Reino (centro de la imagen).

A esto se suman planteos sobre la necesidad de mayor transparencia en el uso de los fondos públicos, la presentación de informes técnicos y la garantía de condiciones de seguridad para el desarrollo de competencias.

En ese escenario, la visita de la ACTC y la continuidad de las inspecciones aparecen como pasos relevantes en el camino hacia la reactivación, aunque el futuro del histórico circuito todavía está atravesado por interrogantes.

Con nuevas evaluaciones en agenda y definiciones pendientes, el autódromo de Balcarce se mantiene en una instancia decisiva, en la que conviven expectativas por su regreso con la necesidad de despejar dudas acumuladas tras un proceso más extenso de lo previsto.