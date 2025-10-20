Balcarce volvió a vibrar al ritmo del automovilismo en el autódromo Juan Manuel Fangio

Los vehículos del TC en la pista del autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.

Durante el reciente fin de semana la ciudad de Balcarce volvió a vibrar al ritmo del automovilismo con una jornada en el autódromo municipal “Juan Manuel Fangio” durante la cual se realizaron giros de reconocimiento y pruebas técnicas controladas en el contexto del proceso de reactivación y puesta en valor del mítico trazado.

Seis destacados pilotos de las categorías Turismo Carretera (TC) y TC Pick Up —Germán Todino, Christian Ledesma, Santiago Mangoni, Gaspar Chansard, Tomás Abdala y Alejandro Martínez— realizaron vueltas de prueba sobre el circuito de 4.592 metros, con el objetivo de evaluar las condiciones técnicas, de seguridad y de comportamiento del nuevo asfalto tras las obras ejecutadas por el municipio de Balcarce con financiación del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Contó con la presencia del presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, acompañado por miembros de la entidad, el funcionario provincial Alejo Supply, y el representante de la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo (COPAM), Oscar Milani, quienes asistieron en representación del gobierno bonaerense.

Durante la jornada, se realizaron pruebas específicas en sectores claves del trazado -pianos, límites externos de curvas y sobreanchos- como parte del procedimiento técnico necesario.

La jornada se desarrolló con total normalidad y en un marco de seguridad integral, contando con ambulancia con médico, cuerpo de bomberos voluntarios, efectivos policiales y señalización con banderilleros.

Balance exitoso de las autoridades locales respecto a las pruebas en el autódromo.

Una gran cantidad de público se acercó a la zona alta de sierra “La Barrosa”, única tribuna natural habilitada, desde donde cientos de vecinos y turistas acompañaron con entusiasmo este nuevo paso hacia el regreso de las competencias nacionales al legendario escenario balcarceño, considerado por muchos como el autódromo más pintoresco y desafiante del país.

Este avance forma parte del plan integral de recuperación y reactivación del trazado serrano, un proyecto cultural, turístico, histórico y deportivo que busca reinsertar a Balcarce en el calendario nacional y recuperar el prestigio del circuito fundado en honor al quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio.