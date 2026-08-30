Tiene cuatro años y le diagnosticaron leucemia: necesitan ayuda para atravesar este momento

Juanma tiene 4 años y es de Necochea. Desde abril reside en Mar del Plata junto a sus padres y su hermano de 2 años. Ese mismo mes, el niño fue diagnosticado con leucemia y, desde entonces, se encuentra realizando el tratamiento en el Hospital Materno Infantil.







Después de recibir el diagnóstico, los padres de Juanma decidieron mudarse a Mar del Plata para que su hijo pudiera recibir el tratamiento necesario. Ante esta situación, la familia, que además tiene otro hijo de 2 años, atraviesa un delicado momento tanto a nivel económico como emocional. Actualmente, Juanma se encuentra transitando su segunda internación como parte de su tratamiento de quimioterapia.







Por este motivo, familiares y amigos comenzaron a realizar una campaña para quienes puedan colaborar con la familia de distintas maneras, ya sea con dinero, viandas, productos de limpieza o de higiene personal. También ofrecen la posibilidad de acercarse a acompañarlos durante un rato, ya que toda su familia y sus amigos más cercanos se encuentran en Necochea.





Desde su cuenta de Instagram, @ludmila_9816, Ludmila compartió el proceso que está atravesando la familia y explicó que busca ayudarlos a construir una red de apoyo, ya que se encuentran alejados de sus seres queridos. Quienes quieran colaborar al alias mica.masaje57 y comunicarse mediante un mensaje privado a través de su cuenta de Instagram o al 2235966340.