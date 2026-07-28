Al adolescente baleado en las piernas le quisieron robar el celular

Mientras que el adolescente de 14 años baleado en ambas piernas evoluciona favorablemente en el Hospital Materno Infantil, la investigación a cargo del fiscal Carlos Russo incorporó la declaración de la madre que detalló que fueron dos los agresores.

Según los datos recabados por este medio, la mujer de 31 años dijo que el ataque ocurrió minutos antes de las diez de la noche del lunes cuando dos personas abordaron a su hijo en Inmediaciones de su casa en la zona de Strobel y Fagnani.

"Dijo que lo amenazaron con un arma de fuego, que le exigieron la entrega de un celular y que tras no lograrlo le dispararon para darse a la fuga", confiaron fuentes policiales.

Tal como se adelantó, el menor ingresó al hospital con heridas en ambas piernas con orificio de entrada y de salida. "No hubo afectación ósea ni vascular", señalaron más temprano desde el nosocomio.

Las actuaciones que hizo personal de la comisaría sexta por el delito de robo en grado de tentativa fueron remitidas al fiscal Russo.