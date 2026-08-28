"Que suba la marea", el festival a beneficio del Materno Infantil ya tiene fecha

"Que suba la marea" se transformó en un clásico de la ciudad que en esta tercera edición se realiza a beneficio del Hospital Materno Infantil. Este año, el lugar en el que se llevará adelante el festival, que contará con la presentación de bandas locales de rock, feria de emprendedores y una exposición de autos y motos clásicas, será en el Teatro Vorterix el 12 de septiembre.

Entre las bandas que formarán parte de la jornada solidaria se encuentran "Besos de perro" y "Mal de Parkinson". En diálogo con 0223, Mariano Rodríguez, integrante de Besos de Perro y uno de los organizadores y creadores de este festival, explicó que el objetivo del festival es juntar pañales y útiles para el Materno. "El festival busca reunir la cultura de la música y el rock con los autos y las motos. Queremos hacer lo que nos gusta desde hace 35 años: tocar, subirse al escenario y disfrutar, porque esto es a pulmón y nadie pide nada a cambio", dijo el músico.

Por su parte, Adrián González, integrante de la banda "Mal de Parkinson", explicó que la idea del festival es ayudar al nosocomio. "La gente puede venir a pasear, tomar un café, volver a las seis de la tarde cuando empiezan los shows... La convocatoria está abierta con la entrega de uno o más paquetes de pañales", explicó.

"¿Quién no pasó por el Materno de chico o con sus hijos? Si bien hay muchas instituciones, se apunta al Materno porque salva vidas en toda la zona costera", asegura Rodríguez.

En el mismo sentido, González aclaró que no alcanzan las bandas ni los eventos para ayudar a todas las salitas de auxilio. "Centralizar la ayuda en el Materno nos parece bárbaro; da confianza de que las donaciones van a llegar a la gente. Es una institución central para todos los marplatenses", sostiene.

Las entradas que pueden canjearse por un paquete de pañales, pueden retirarse desde las 15 el mismo sábado en la boletería del teatro, ubicada en Diagonal Pueyrredon al 3300.