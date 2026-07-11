Dolor por el fallecimiento de Santino, el niño de 9 años diagnosticado con aplasia medular
"No existen palabras suficientes para expresar la tristeza que hoy nos invade", expresaron desde la institución educativa a la que asistía el niño.
Por Redacción 0223
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Con profundo pesar, se confirmó el fallecimiento de Santino, el marplatense de 9 años que estaba internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) por un cuadro complejo de aplasia medular.
"La comunidad educativa del Instituto Galileo Galilei despide a nuestro querido Santino, alumno de 4º grado. No existen palabras suficientes para expresar la tristeza que hoy nos invade", expresaron desde la institución a la que concurría el niño.
"Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, seres queridos y compañeros en este momento de inmenso dolor, deseando que encuentren fortaleza y consuelo", sintetizaron.
Santino padecía un trastorno grave, que afectaba directamente su médula ósea e impedía que su cuerpo produjera las células sanguíneas necesarias para vivir.
El 26 de mayo había ingreso al Hiemi con un "sangrado nasal" y desde entonces estaba internado. Poco después fue diagnosticado con aplasia medular, lo que requería "un tratamiento inmunosupresor", según había informado su mamá a este medio.
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