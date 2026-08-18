Lanzaron una campaña solidaria para ayudar a Zoe, una niña de 11 años diagnosticada con leucemia

La familia de la menor busca ayuda para afrontar los gastos que surgen durante este proceso.

Zoe Luna tiene 11 años y recientemente fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda tipo B. Comenzó su tratamiento en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), pero sus padres están desempleados y necesitan colaboración para afrontar los gastos que surgen durante este proceso.

La niña, que asiste a la Escuela Primaria N° 47 Ricardo Gutiérrez, atraviesa sus primeros pasos en el tratamiento contra la enfermedad. Mientras permanece bajo atención médica, su mamá, de 49 años, y su papá, de 50, se encuentran sin trabajo y dedicados al cuidado de su hija.

Quienes estén interesados en ayudar, pueden hacerlo mediante el alias "Adriano31", que corresponde a su padre.

Según explicó la familia, el Hiemi se hace cargo del tratamiento de Zoe y se mostraron "muy contentos y agradecidos" por la atención que recibe, pero existen otros gastos e insumos que deben afrontar por fuera de la cobertura hospitalaria y representan una dificultad económica.

"Zoe tiene 11 años, hace poco la diagnosticaron con leucemia y está empezando el tratamiento. Necesitamos la ayuda económica con lo que puedan colaborar, ya que los papás están cuidándola", explicaron sus allegados.

Por ese motivo, lanzaron la campaña solidaria "Todos por Zoe Luna", con el objetivo de reunir fondos que permitan a la familia afrontar las necesidades que aparecen durante el tratamiento y acompañar a la pequeña en esta etapa.

Lanzaron una campaña solidaria para ayudar a Zoe, una pequeña marplatense que fue diagnosticada con leucemia.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante el alias "Adriano31", a nombre de Adriano Alejandro Luna, o comunicarse con su padre al 223 497-5698 para conocer otras formas de ayudar.

"Cada ayuda cuenta. Unite a la lucha de Zoe", es el mensaje con el que la familia busca acompañar la campaña y reunir el apoyo necesario.