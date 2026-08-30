"Corridas, robos y muchas peleas": vecinos del centro responsabilizan a un boliche por los disturbios de madrugada

También remarcan que "la zona está liberada" y "la Policía no hace nada".

Vecinos del centro de Mar del Plata denuncian que los disturbios se repiten cada fin de semana y aseguran que no pueden dormir debido a las “corridas, robos y peleas” que se registran en la zona, especialmente a la salida de un local bailable ubicado sobre la calle San Martín.

Según advirtieron frentistas a 0223, los conflictos se desatan durante la madrugada y, a pesar de la frecuencia con la que se repiten, consideran que se trata de una “zona liberada” y que "la Policía no hace nada”.

Un grupo de jóvenes corrió un auto para atacarlo a golpes.

“Todos los fines de semana igual. Peleas, roturas de vidrio y descontrol”, describió una vecina, que además compartió imágenes de un numeroso grupo de personas que durante la madrugada del domingo lanzó piñas y patadas contra un auto.

En las imágenes se observa que, en un primer momento, los golpes estuvieron dirigidos contra el joven que se encontraba en el asiento del acompañante, aunque una vez que consiguió cerrar la puerta, los ataques continuaron contra el vehículo, que finalmente logró escapar del lugar.

De acuerdo con el video, después de la gresca llegaron alrededor de cuatro patrulleros a la zona e intervinieron para dispersar a las personas que abandonaban el recinto, pero no hubo aprehendidos.

“Los vecinos ya no sabemos qué hacer”, concluyó la mujer, quien apuntó contra el boliche y reclamó una solución ante los episodios que se repiten durante las madrugadas de los fines de semana.