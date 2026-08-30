Robo millonario a un local de ropa frente al Regional: se llevaron efectivo, mercadería, tecnología y hasta las cámaras

Robo millonario a un local de ropa frente al Regional: se llevaron mercadería, tecnología y hasta las cámaras

Cinco delincuentes ingresaron durante la madrugada de este domingo al local Ganga, ubicado en Juan B. Justo 6812, tras forzar la persiana principal. Se llevaron tecnología, dinero en efectivo y una importante cantidad de mercadería.

El robo ocurrió alrededor de las 3.25 de la madrugada. "El local estaba casi blindado: teníamos candados, trabas internas y fierros enterrados en cemento para que no pudieran hacer palanca, pero contra cinco personas no fue suficiente”, relató el dueño en diálogo con 0223.

Los delincuentes, además, se llevaron el dispositivo en el que quedaban almacenadas las imágenes de las cámaras de seguridad.

El dueño denunció que la inseguridad es cada vez mayor.

En cuanto al botín, señaló que los ladrones sustrajeron tecnología, dinero y una importante cantidad de productos. “Dinero no fue mucho, solamente cambio chico, pero se llevaron muchísima mercadería y tecnología”, detalló. El perjuicio económico todavía no pudo determinarse con exactitud porque resta realizar un control completo del stock, aunque estiman que podría ubicarse entre los 3 y 5 millones de pesos.

La alarma monitoreada permitió advertir el ingreso y activar rápidamente el operativo de respuesta. “Con bastante velocidad llegaron unos cuantos móviles policiales, pero no pudieron capturar a ninguno de los delincuentes”, señaló.

Cuatro episodios en un año

El hecho se produjo después de otros tres intentos de robo registrados durante los últimos 12 meses. A diferencia de los anteriores, esta vez los delincuentes consiguieron ingresar al comercio. “Invertimos muchísimo en seguridad”, remarcó el propietario.

El hecho ocurrió a la madrugada frente al Regional.

Ante los reiterados ataques, la familia fue incorporando distintas medidas para reforzar tanto el local como los inmuebles linderos. Uno de los episodios anteriores, según relató, se produjo desde un comercio ubicado sobre Juan B. Justo que se encontraba vacío y que los delincuentes pretendían utilizar para realizar un boquete. “Lo alquilé, le puse rejas, alarma monitoreada y una cámara adentro”, declaró.

Algo similar ocurrió con otro inmueble ubicado sobre la avenida Fernández, también desocupado. “El otro intento pasó por la otra calle, también lo alquilé y sigue vacío, pero le puse cámara adentro, rejas y alarma monitoreada”, agregó.

Dentro del propio comercio también se reforzaron las medidas de protección. “Pusimos seis cortinas metálicas en el local porque antes no había. También intentaron romper los vidrios”, recordó el dueño. A las persianas les agregaron candados blindados, trabas internas y estructuras enterradas en cemento para impedir que pudieran ser forzadas mediante palancas.

El sistema de seguridad se completó con láminas antivandálicas en los vidrios, cámaras monitoreadas y seguro contra robos. “Tenemos plóter en los vidrios antivandalismo, seguro, obviamente, y cámaras monitoreadas por todos lados. Y aun así lograron entrar”, lamentó.

Los propietarios de Ganga son un matrimonio de 83 años que trabaja junto a su familia y amigos en la marca. Tras los momentos de angustia, deberán realizar el inventario para determinar el monto definitivo de lo sustraído mientras esperan que la investigación permita identificar a los cinco delincuentes que protagonizaron el robo.