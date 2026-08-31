Advierten por el aumento de los intentos de suicidio en Mar del Plata: “Cada vez baja más la edad”

Los datos sobre suicidio que comenzaron a difundirse en los últimos meses generaron preocupación en Argentina. Lo más complejo, es que detrás de cada estadística "hay una persona atravesando una situación de sufrimiento que no encuentra la forma de expresar lo que le pasa". Así lo planteó la integrante de la ONG Abrazando la Vida Andrea Barbé en diálogo con Extra FM 102.1, la radio de 0223.

En primer lugar, la referente aclaró que recién ahora “los números están empezando a acercarse a la realidad”, ya que durante mucho tiempo existió un subregistro de casos. En esa línea, señaló que se trata de una problemática “en crecimiento” y que las proyecciones para el 2026 podrían superar las cifras del año anterior.

Sin embargo, advirtió que la discusión no debe quedar limitada a las estadísticas, porque “cada uno de esos numeritos son personas que están sufriendo”. A partir del contacto con las escuelas y las personas vinculadas a la problemática, la ONG notó que en Mar del Plata existe una tendencia de ascenso de los intentos de suicidio entre niños, niñas y adolescentes: “Cada vez baja más la edad”.

En ese sentido, destacó como principal dificultad el desconocimiento sobre cómo acompañar a alguien que atraviesa sufrimiento emocional. Detectar que una persona no está pasándola bien es muy importante, pero lo es también saber qué hacer después: cómo acercarse, qué decir y cómo acompañarla sin dejarla sola.

Hablar del suicidio es una forma de prevenirlo

Para la ONG, las redes sociales, el bullying y algunos consumos problemáticos no son causas directas, sino que forman parte de un fenómeno mucho más amplio. Barbé explicó que por ejemplo, las redes pueden fomentar la comparación permanente y la aparición del llamado "fomo" entre los adolescentes, que representa el miedo a "estar perdiéndose de algo".

También mencionó el crecimiento de la ludopatía, pero cuestionó que la solución al problema se plantee solo desde la prohibición: “Hay que ver por qué viene ese consumo”, sostuvo la referente y señaló que, en la misma línea, el celular para muchos jóvenes a veces representa una forma de escapar de situaciones difíciles, del bullying o de la soledad.

Barbé habló de la necesidad de fortalecer los "protectores de la salud mental", como la autoestima, los vínculos y el desarrollo de intereses propios. “Tenemos que darle herramientas a los jóvenes para que no se frustren, para que tengan más confianza en ellos, para levantarles la autoestima”, expresó.

Es así que resulta central romper el silencio. Hablar de suicidio no significa promover la problemática, sino generar un espacio para que quien está sufriendo pueda pedir ayuda. “El suicidio existe, el suicidio está y no por hablar del suicidio vamos a hacer que más gente se suicide”, indicó la referente y remarcó que poder poner en palabras lo que una persona está atravesando puede ser “la primera ayuda que le podemos dar a alguien”.

En Mar del Plata, son muchas las organizaciones que trabajan en esa línea. Barbé destacó el trabajo de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio, de la que Abrazando la Vida forma parte. Entre los proyectos impulsados se encuentra “Banco Naranja”, que propone instalar bancos en plazas con mensajes de prevención y líneas de asistencia.

Además, adelantó que el 10 de septiembre, en el marco de la jornada de concientización sobre prevención del suicidio, se realizará una actividad junto con el Servicio Social Universitario en la Plaza Seca de la Facultad, donde se pintará el primer banco naranja de la ciudad.

En General Pueyrredon funciona la Línea 109, las 24 horas, todos los días. Se trata de un servicio telefónico gratuito, anónimo y confidencial de atención en Salud Mental. En caso de emergencias, comunicarse con el 911.