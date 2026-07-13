Andaban en una moto robada: tienen 14, 15 y 16 años

Tres adolescentes de 14, 15 y 16 años que el domingo a la madrugada circulaban a bordo de una moto sin patente fueron aprehendidos tras confirmar que el rodado registraba un pedido de secuestro activo en una causa por hurto.

Fueron efectivos de la comisaría cuarta quienes interceptaron en inmediaciones de la avenida Luro y Perú el rodado Honda Wave 110 y descubrieron que registraba un pedido de secuestro en el marco de una causa por hurto de fecha 11-05-2026 con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Miramar.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría cuarta.

Por disposición de la fiscalía en turno del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se notificó al conductor, un adolescente de 15 años, de la formación de una causa por el delito de encubrimiento, mientas que los otros dos menores fueron demorados a los fines legales correspondientes.

Finalizada las diligencias, los tres adolescentes fueron entregados a sus progenitores, mientras que la moto quedo secuestrada.